Dakar, 24 fev (APS) – Une plateforme digitale a été mise en place pour permettre à toute personne désireuse de se faire vacciner contre la Covid-19 de s’inscrire, a annoncé le médecin-Chef de la région de Dakar, le docteur Ndeye Maguette Ndiaye.

’’Un formulaire mis en ligne sur un lien( https://vaccincovid19.sec.gouv.sn ) permet à la communauté de s’inscrire et les services de santé du district concerné vont ensuite appeler pour donner à la personne rendez-vous’’, a expliqué le MCR, mercredi, au Centre de santé Nabil Choucair de la Patte d’Oie lors du lancement de la campagne de vaccination dans la région de Dakar.

Pour ce top départ, le personnel de santé de première ligne sera vacciné d’ici à dimanche, a soutenu le Médecin Chef de région de Dakar, le docteur Ndiaye.

’’L’ensemble du personnel des Postes de santé, des Centres de Santé et des hôpitaux sont ciblés de même que le secteur privé de santé’’, a précisé le médecin.

Sur toute la région de Dakar, ce personnel de santé est estimé à environ 22000 agents aussi bien dans le public que le privé pour une première dotation de 22 317 doses du vaccin Sinopharm.

’’La seconde dose, pour ce personnel de santé, qui doit être prise à trois semaines d’intervalle est également sécurisée’’, a assuré le MCR de Dakar.

Pour le ciblage des autres personnes prioritaires, en dehors de l‘inscription en ligne, les districts sanitaires disposent de fiches de consultation des personnes âgées et celles vivant avec des comorbidités, a fait savoir le médecin-chef de région.

En dehors du personnel de santé, première cible de la vaccination, la deuxième cible sera constituée des personnes âgées de 60 ans et plus vivant avec une comorbidité pour minimiser les risques de décès et la survenue de signes de gravité chez ces personnes.

Lors de la vaccination, il faut donner une preuve que la personne vit avec une maladie chronique en présentant une ordonnance, une fiche d’analyse ou tout document pouvant prouver sa maladie (diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale, asthme…), selon Dr Ndeye Maguette Ndiaye.

La troisième cible est constituée des personnes âgées qui ne vivent pas avec une maladie chronique et de toute autre personne, tout âge confondu, avec ou vivant une maladie chronique.

Cette population prioritaire de personnes âgées et vivant avec une comorbidité est estimée à 3% de la population générale de la région de Dakar soit à peu près 100 000 habitants, alors que les personnes vivant avec une comorbidité, toute âge confondu, sont estimées à 17%.

La vaccination sera gérée par les 12 districts sanitaires de Dakar, répartis entre les quatre départements de la région. Le Gouverneur de Dakar a lancé la campagne de vaccination en présence des maires des Parcelles, Patte d’oie et de Grand Yoff.