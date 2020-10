Dakar, 31 oct (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir enregistré 11 infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures, de nouveaux cas portant à 15.516 le nombre total de personnes atteintes de cette maladie au Sénégal dont 14853 patients guéris.



Sur 954 tests virologiques réalisés, 11 sont avérés positifs, à savoir 3 cas contacts déjà suivis et 8 cas communautaires enregistrés à Dakar-Plateau (2), Médina (2), Fatick (1), Guédiawaye (1), Liberté 6 (1) et Touba (1), a indiqué El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention.

S’exprimant lors du point quotidien consacré à la maladie, il a indiqué que 121 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, contre un décès enregistré vendredi.

De même 6 cas graves sont pris en charge par les services sanitaires, selon le directeur de la prévention.

Au total, le Sénégal a enregistré 15616 cas de COVID-19 depuis le 2 mars dernier, dont 14853 patients guéris, ce qui fait que 438 patients sont actuellement sous traitement.