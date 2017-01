Dakar, 9 jan (APS) - Le taux de chômage au Sénégal s’élevait en 2015 à 15,7% chez les personnes âgées de 15 ans et plus, avec toutefois des disparités entre les zones urbaines et rurales, et entre les hommes et les femmes.

Chez les personnes de 10 ans et plus, ce taux "est estimé à 15,3%", constate la première enquête sur l’emploi au Sénégal.

En fonction du milieu de résidence, "le niveau de chômage est plus élevé dans les autres centres urbains (19,7%) qu’en milieu rural (12,3%)",

Selon ce rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) réalisé entre le 14 juin et le 18 juillet 2015, "le chômage est plus important chez les femmes (22,6% contre 9,8% chez les hommes)".

"Au regard du niveau d’étude, les personnes sans diplôme représentent 39,9% des chômeurs", indique l’ANSD.

Elle précise que le chômage habituel est évalué à "16,2% et 16,8% respectivement pour les personnes âgées d’au moins 10 ans et celles ayant au moins 15 ans".

Le rapport relève que le chômage habituel s’élève à 22,5% chez les femmes contre 11,1% chez les hommes.

"En moyenne, les personnes sont affectées par le chômage depuis pratiquement un an (13 mois chez les femmes et 10 chez les hommes). La durée du chômage varie largement suivant les régions. Elle est des plus importantes à Matam avec une moyenne de plus d’un an et demi",renseigne-t-il.