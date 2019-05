Dakar, 14 mai (APS) – Le président de la République a nommé, mardi, Aminata Touré, présidente du Conseil économique social et environnemental, en remplacement d’Aminata Tall, a appris l’APS.



‘’Le chef de l’Etat magnifie le travail remarquable réalisé par Madame Aminata Tall à la tête de cette institution au cours des six dernières années’’ , a indiqué la Présidence dans un communiqué.



Le Conseil économique, social et environnemental est la deuxième Assemblée constitutionnelle du Sénégal, selon le site d’informations du gouvernement, soulignant qu’il ‘’constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative qui peut être saisie par le président de la République, l’Assemblée nationale , de demandes d’avis ou d’études’’.

’’Composé des forces vives de la Nation, le Conseil économique et social est un lieu de collaboration et de participation des catégories socioprofessionnelles à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation’’, ajoute la même source.

Le Conseil est composé de 80 conseillers et de 40 membres associés, tous de profils divers et variés.

Aminata Touré, Premier ministre de 2013 à 2014, était jusque-là, Envoyé spécial du chef de l’Etat.