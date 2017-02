Dakar, 18 fév (APS) - Le président de la République, Macky Sall, invité d’honneur du 52ème anniversaire de la fête de l’indépendance de la Gambie, vient d’arriver au stade de Bakau où se dérouleront les festivités, à l’ouest de Banjul la capitale.

Arrivé vers 15h 15, le président sénégalais, fortement appalaudi par un stade refusant du monde, a été accueilli par la vice-présidente gambienne, Fatoumata Jallow Tambajang, selon les images retransmises en direct par la RTS, la télévision publique sénégalaise.

Etaient arrivés peu avant sur les lieux de la cérémonie, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et son homologue du Libéria Ellen Johnson Shirleaf, également présidente de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Ce ballet des chefs de l’Etat et de délégations officielles marque l’imminence des festivités devant commémorer l’accession de la Gambie à l’indépendance.

Des militaires s’étaient déjà prépositionnés sur la pelouse du stade où avait été également dressée plutôt une tribune à mesure que la foule investissait le stade.

Jusqu’aux environs de 10 heures et même au-delà, rapporte un des envoyés spéciaux de l’Agence de presse sénégalaise, les forces de l’ordre s’évertuaient à canaliser et orienter la foule monstrueuse qui avait pris d’assaut le stade et ses environs, ce qui a retardé le début de la cérémonie initialement prévue à 10 heures.

Les officiels et autres invités peinaient à accéder au stade en raison de le grande masse de populations qui continuait de convoyer vers le stade de Bakau tous les coins de la ville jusqu’à environ un kilomètre.

Certains Gambiens ont dit avoir passé la nuit sur place, pour ne rien rater de cette fête commémorant la "New Gambia" et la nouvelle ère de démocratie née de l’avènement du président Adama Barrow.

Arrivée la veille dans la capitale gambienne, le chef de l’Etat, Macky Sall, invité d’honneur du 52ème anniversaire de l’indépendance de la Gambie, avait été de même accueilli par une foule immense qui a investi les rues de Banjul, la capitale gambienne.