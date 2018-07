Dakar, 2 juil (APS) - L’organisation humanitaire catholique Caritas Sénégal affirme avoir apporté un appui financier de 19 millions de francs CFA à 380 ménages du département de Bambey, dans le centre du Sénégal, dans le cadre d’un programme d’action contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural.



Les localités bénéficiaires, dont Ngogom, Dinguiraye et Ndolndol, ont été touchées par le déficit pluviométrique et la baisse des rendements agricoles enregistrés ces dernières années dans ce département de la région de Diourbel.

Au total "380 ménages ont été recensés dans plusieurs villages de différentes localités et chaque ménage reçoit 50.000 de francs CFA", a expliqué Véronique Stella Ndione Samba de Caritas Thiès, qui exécute ce programme financé par les Caritas sœurs d’Italie, du Japon et d’Espagne et mis en œuvre par Caritas Sénégal.

Rose Sagna, du secrétariat général de Caritas Sénégal, précise que la méthodologie appliquée est celle du cash transfert, "c’est à dire de l’argent à la place des vivres".

"Pendant la période de l’hivernage, les populations éprouvent d’énormes difficultés à subvenir aux besoins de base. Si donc aujourd’hui, Caritas Sénégal vient en aide à ces populations, nous ne pouvons que nous en réjouir", a déclaré le docteur Cheikh Gadiaga, maire de la commune de Dinguiraye, qui a enregistré 115 bénéficiaires issus de 15 villages, dont les propos sont rapportés dans un communiqué.

Caritas signale que ces opérations de distribution en cash transfert, lancées depuis le 22 mai dernier, prendront fin ce mercredi, 4 juillet.