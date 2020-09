Dakar, 15 sept (APS) – La tendance baissière des contaminations à la Covid-19 s’est poursuivie au cours des dernières 24h avec 15 cas diagnostiqués positifs sur un total de 727 tests réalisés.

’’Sur 727 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05%’’, a déclaré, mardi, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé.

Faisant le point quotidien sur l’évolution de la pandémie, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que ces nouvelles contaminations concernent 9 cas contacts, 1 cas importé via l’AIBD et 5 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans différents endroits du pays.

Un décès a été rapporté, lundi.

Selon El Hadj Mamadou Ndiaye, 121 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Il a annoncé que la Direction de la Santé des Armées a notifié aux autorités sanitaires 208 militaires de retour de mission testés positifs à la Covid-19.

Le Sénégal a enregistré au total 14 529 cas positifs au coronavirus dont 298 décès, 10 692 guéris, 3538 personnes encore sous traitement, depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le 2 mars dernier.