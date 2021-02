Dakar, 6 fev (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné un lot d’équipements composé de 1117 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins contre la Covid-19.



Ces appareils, réceptionnés, vendredi, sont homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et permettent de conserver les vaccins entre 2° et 8° degrés.



’’Ces réfrigérateurs sont destinés aux postes de santé, aux dépôts des districts et des régions médicales. Ils viennent ainsi renforcer les 622 équipements installés en 2020 dans les régions et districts’’, souligne le quotidien L’As.



Selon le journal, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a assuré que chaque région dispose d’un réfrigérateur pouvant conserver jusqu’à -20° sauf à Dakar, Thiès et Diourbel qui dispose chacune de 02 réfrigérateurs pouvant conserver jusqu’à -20°.



Il a également rassuré qu’au niveau du dépôt central, il y a 07 chambres froides pour la conservation des vaccins entre 2° et 8°, une chambre froide négative de -20° et 08 congélateurs pouvant conserver à -20°.



Le journal signale que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a entamé le déploiement de cette logistique depuis un mois vers les régions et districts sanitaires.



La publication rappelle que ce matériel est acquis grâce à GAVI-Alliance et au financement de l’Etat et que le coût de la logistique est estimé à plus de 3 milliards francs Cfa.







Sur le plan épidémiologique, le ministère de la Santé a rapporté, samedi, 383 nouvelles contaminations au Covid-19 et 09 décès enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures. ’’Sur 3029 tests réalisés, 383 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12, 64%’’, a annoncé le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie. Ces nouvelles contaminations sont constituées de 120 contacts suivis et de 263 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays. Neuf (09) décès ont été enregistrés, vendredi, a indiqué le ministère. Il a rapporté que 219 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré au total 28 489 cas positifs au coronavirus dont 673 décès, 23 292 guéris et 4 521 personnes encore sous traitement.

Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé des pourparlers avec la Chine pour l’acquisition du vaccin Sinopharma et d’autres vaccins, rapporte L’As.

