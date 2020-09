Dakar, 26 sept (APS) – Trente (30) nouvelles contaminations au Covid-19 et deux décès supplémentaires ont été rapportés, samedi, par le ministère de la Santé.



’’Sur 1141 tests réalisés au cours des dernières 24h, 30 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 2,63%’’, a indiqué le directeur de la Prévention au ministère de la Santé.



Ces nouvelles contaminations concernent 9 cas contacts suivis, 3 cas importés via l’AIBD et 18 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays.



Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé que 118 patients ont été déclarés guéris tandis que 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Deux cas de décès ont enregistrés vendredi.



A ce jour, le Sénégal a dénombré 14 869 cas de Covid-19 dont 12 028 guéris, 306 décès et 2534 patients sous traitement.



