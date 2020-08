Dakar, 5 août (APS) - Au total, 3331 patients atteints de la Covid-19 sont sous traitement dans les différentes structures de prise en charge à la date du 5 août 2020, selon les chiffres rendus publics par les autorités.

Le ministère sénégalais de la Santé a rapporté, ce mercredi, 106 nouvelles contaminations à la Covid-19, portant à 10 538 les cas d’infection au coronavirus officiellement déclarés dans le pays depuis le 2 mars.

Sur les 1241 tests réalisés au cours des dernières 24h, 106 étaient revenus positifs, selon le directeur la Prévention.

Lors du point quotidien sur la situation de la pandémie au Sénégal, Docteur Mamadou Ndiaye a précisé qu’il s’agit de 77 cas contacts suivis, 2 cas importés via l’AIBD et 27 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (11), Saint-Louis (2), Thiès (2), Bignona (1), Diourbel (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Khombole (1), Kolda (1), Malem Hoddar (1), Pout (1), Sokone (1), Tivaouane (1), Touba (1) et Ziguinchor (1).

Soixante-huit (68) malades ont été déclarés guéris tandis que 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Quatre (04) décès supplémentaires ont été enregistrés ce mardi, ce qui porte à 218 le nombre de malades ayant succombé à la Covid-19.

Depuis le 2 mars, le Sénégal a dénombré 10 538 cas de Covid-19 dont 6988 guéris, 218 décès et 3331 patients sous traitement.