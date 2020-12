Dakar, 30 déc (APS) - Le chef de l’Etat demande a invité, mercredi, en Conseil des ministres, les populations à redoubler de vigilance dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19 et demandé au ministre de la Santé d’améliorer, au quotidien, la sensibilisation des communautés.

’’Abordant l’évolution de la Pandémie de la Covid-19, le Président de la République invite les populations à redoubler de vigilance, à observer en permanence les gestes barrières, de même que la limitation généralisée des rassemblements et réunions, afin d’arrêter la circulation actuelle du virus’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, le chef de l’Etat a demandé ‘’à cet effet, au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’améliorer, au quotidien, la sensibilisation des communautés et de veiller à une prise en charge adéquate des patients dans les Centres de Traitement et les services des hôpitaux’’.

A cet égard, ajoute le texte, Macky Sall s’est félicité de ‘’l’inauguration, hier, du nouveau Service des Maladies infectieuses et Tropicales de l’Hôpital Fann, construit, équipé et fonctionnel en un temps record avec la mobilisation de ressources exceptionnelles et l’engagement notable de bonnes volontés, parmi lesquelles le Professeur Moussa Seydi et ses équipes’’.

Le chef de l’Etat a invité, dans cet élan, le ministre de la Santé et de l’Action sociale à ‘’accélérer les réformes du système de Santé, en vue de sa transformation rapide dans tous les domaines, en veillant à l’entretien adéquat des infrastructures et équipements, ainsi qu’à la productivité optimale des personnels de santé’’.

OID/ASB