Dakar, 18 fév (APS) - La présidente du Libéria Ellen Johnson Shirleaf, également présidente de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, vient d’arriver au stade de Bakau, à Banjul, où se poursuit le ballet des délégations étrangères venues assister aux festivités marquant le 52e anniversaire de l’accession de la Gambie à l’indépendance.

Des militaires s’étaient déjà prépositionnés sur la pelouse du stade où avait été également dressée plutôt une tribune à mesure que la foule investissait le stade.

Jusqu’aux environs de 10 heures et même au-delà, les forces de l’ordre s’évertuaient à canaliser et orienter la foule monstrueuse qui avait pris d’assaut le stade et ses environs, ce qui a retardé le début de la cérémonie initialement prévue à 10 heures.

Les officiels et autres invités peinaient à accéder au stade en raison de le grande masse de populations qui continuait de convoyer vers le stade de Bakau tous les coins de la ville jusqu’à environ un kilomètre.

Certains Gambiens ont dit avoir passé la nuit sur place, pour ne rien rater de cette fête commémorant la "New Gambia" et la nouvelle ère de démocratie née de l’avènement du président Adama Barrow.

Arrivée la veille dans la capitale gambienne, le chef de l’Etat, Macky Sall, invité d’honneur du 52ème anniversaire de l’indépendance de la Gambie, avait été de même accueilli par une foule immense qui a investi les rues de Banjul, la capitale gambienne.

Sur une distance de plus de 20 kilomètres, de l’aéroport à l’hôtel réservé au président Sall, le cortège peinait pratiquement à rouler normalement, en raison de l’ampleur de l’accueil populaire qui lui a été réservé.

A son arrivée, le président sénégalais a reçu une partie de la presse gambienne et sénégalaise dans sa suite privée pour exprimer en anglais puis en wolof, son "bonheur" relatif à "cet accueil à la fois populaire et exceptionnel".

"Le 52ème anniversaire de la fête de l’indépendance de la Gambie, ce sera pour demain. Mais j’ai décidé de venir aujourd’hui parce que les Gambiens m’ont fait le privilège d’être l’invité d’honneur de ce grand jour. Je n’ai pas de mot pour exprimer mon bonheur parce que les Gambiens m’ont accueilli avec beaucoup de cœur", a déclaré Macky Sall.