Dakar, 9 sept (APS) – Des activités pluvio-orageuses d’intensités variables seront enregistrées jusqu’à vendredi, sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les régions Sud et Centre-ouest, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

’’Durant la période du 09 au 11 septembre 2020, des activités pluvio-orageuses d’intensités variables seront enregistrées sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les régions Sud et Centre-ouest’’, signale l’ANACIM dans un bulletin de prévision.

L’Agence souligne que ‘’ces pluies et orages déjà notés à l’Est du pays évolueront progressivement vers l’Ouest en cette fin de soirée et durant la nuit’’ et que ‘’les manifestations pluvieuses se poursuivront dans la journée du jeudi sur les régions Sud et sur le long du littoral’’.

Selon l’ANACIM, ‘’une vigilance s’impose puisque ces phénomènes météorologiques pourraient aggraver les inondations déjà constatées dans certaines localités du pays’’.

