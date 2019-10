Dakar, 5 oct (APS) – Les journaux parvenus ce samedi à l’APS abordent des sujets divers avec un accent plus ou moins marqué sur la visite de l’ex maire de Khalifa Sall à Touba où il s’est rendu vendredi pour une visite de courtoisie et de remerciement au khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



‘’Touba : chassé-croisé socialiste’’, écrit WalfQuotidien. Ainsi, le journal renseigne que ‘’la capitale du mouridisme a été le lieu d’une rivalité socialo-socialiste. Une délégation conduite par Khalifa Sall et une autre par le député et porte-parole du PS Abdoulaye Wilane ont été reçues séparément par le khalif général des mourides.



‘’Après sa remise de peine : Un autre front s’ouvre contre Khalifa’’, titre par ailleurs le journal qui, en légende d’une photo mettant côte à côte les deux leaders, souligne que ‘’le pouvoir veut rendre Sonko et Khalifa Sall inéligibles à jamais’’.



A ce niveau, WalfQuotien indique qu’’’en plus de l’affaire des 94 milliards, une proposition de loi sera bientôt déposée sur la table de l’Assemblée nationale contre les fonctionnaires radiés, révoqués…’’.



Aussi, Vox Populi revient sur les déclarations de Khalifa Sall au terme de sa visite à Touba. Citant l’ex maire de Dakar, le journal écrit : ‘’Ce qui est important, c’est ce qui est devant nous’’.



Sur un autre registre, le Soleil accorde sa Une à l’hommage solennel fait aux soldats morts le 27 septembre dernier en Centrafrique dans un crash d’hélicoptère. ‘’Hommage aux victimes du crash en Centrafrique : La Nation reconnaissante’’, titre le journal.



‘’Dans une cérémonie empreinte d’émotion, le Chef de l’Etat a décoré, à titre posthume, les disparus. Le chef d’état-major de l’armée de l’air est revenu sur les tranches de vie des défunts’’, rapporte le journal.



Avec la manchette ‘’Rapatriement des sans-papiers sénégalais : le gouvernement italien mouille l’Etat du Sénégal’’, l’Observateur informe que ‘’le gouvernement italien a annoncé, hier vendredi, la signature d’un décret interministériel qui ramène le délai pour établir si un migrant peut rester en Italie ou être rapatrié, de deux ans à un maximum de quatre mois’’.



Le journal Enquête traite un sujet portant sur l’eau sous le titre ‘’Distribution de l’eau : La guerre de l’actionnariat’’. Selon le journal, ‘’après la guerre entre les multinationales pour le contrôle du secteur de la distribution de l’eau au Sénégal, c’est maintenant le branle-bas des travailleurs et du privé national pour la défense de leurs intérêts respectifs’’.



‘’Afrique de l’ouest 900 milliards à mobiliser pour lutter contre le terrorisme : Le grand Jihad’’, écrit à la Une Le Quotidien qui évoque en sous-titre ‘’Le défi de la formation et du renseignement’’.



En développant la question le journal souligne ‘’qu’après la CEDEAO qui a décidé de mobiliser 600 milliards de francs CFA, l’UEMOA va aussi injecter 300 milliards de francs CFA dans la lutte contre le terrorisme’’.



‘’C’est une question de survie pour cette sous-région ravagée par des attaques meurtrières quasi-quotidiennes dans plusieurs pays’’, commente la parution.