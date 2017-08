Dakar, 18 août (APS) - L’assemblée générale de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), prévue ce week-end, est l’un des sujets les plus évoqués par la livraison de vendredi de la presse quotidienne, dont une partie demeure par ailleurs toujours intéressée par l’actualité politique.

A cette occasion, l’UMS se choisira un président parmi trois candidats, Souleymane Téliko, Magatte Diop et Marième Guèye, souligne le quotidien Enquête, qui table sur un scrutin "serré et très disputé", d’où la manchette du journal : "La guerre des trois".

L’UMS, qui renouvelle par la même occasion ses instances, aura de toutes les façons "l’embarras du choix", relève le journal Le Quotidien.

Walfquotidien ouvre lui sur la politique. "Gackou lâche Khalifa Sall", en déclarant sa candidature à la prochaine présidentielle, annonce le journal. Le leader du Grand Parti faisait partie de la coalition Manko Taxawu Senegal dont le maire de Dakar était la tête de liste nationale lors des législatives du 30 juillet dernier.

"Le Grand parti voit grand. Son fondateur Malick Gackou a reçu mandat de briguer le suffrage universel pour une +victoire éclatante+ en 2019. Mais l’affaire n’est pas gagnée d’avance", écrit le journal.

Le Témoin quotidien, pour sa part, se demande si le Parti démocratique sénégalais (PDS) pourra continuer sans Wade, qui lui a été d’un grand secours lors des législatives dernières à l’issue desquelles la coalition portée par la formation libérale a terminé en deuxième position derrière celle regroupant le pouvoir et ses alliés.

Le retour de l’ancien président "au pays pour battre campagne a certainement sauvé son parti et ses lieutenants d’une grosse humiliation le 30 juillet dernier/comme toujours, Me Abdoulaye Wade a encore sauvé et maintenu le Parti démocratique sénégalais (PDS) au premier rang de l’opposition", souligne Le Témoin quotidien.

L’annonce des vacances gouvernementales change de cette perspective. "Les ministres se paient des vacances en nature", affiche L’Observateur, avant de revenir dans le détail sur le programme de vacances de quelques-uns.

"Après une année de labeur et trois semaines de campagne électorale intensive pour les législatives passées, les ministres du gouvernement du Sénégal vont enfin se payer quelques jours de farniente mérités ( ?)", écrit le journal.