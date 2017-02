Dakar, 30 jan (APS) - L’élimination des Lions au stade des quarts de finale de l’édition 2017 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) est le principal sujet traité par la livraison de lundi de la presse quotidienne.



Le Cameroun s’est qualifié pour les demi-finales de cette compétition aux dépens du Sénégal, samedi, à l’issue de la séance des tirs au but. Le score était nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

"Fin d’une belle aventure", s’exclame le quotidien national Le Soleil, selon lequel l’équipe du Sénégal était pour une fois "au mieux de sa forme et au grand complet, préparée comme elle l’a rarement été par le passé (…)", contre un adversaire "amputé de plusieurs cadres, jusqu’alors poussif et contraint (…) de +jouer contre-nature+, comme l’a reconnu son coach".

Selon le commentateur du Soleil, une "aussi belle opportunité de battre le Cameroun (et peut-être de décrocher un titre derrière lequel le Sénégal court depuis toujours) ne se présentera pas de sitôt", même si les Lions sont tombés "les armes à la main" (Walfquotidien).

Cette élimination à l’issue de la séance des tirs au but, après un match nul vierge, "constitue un goût d’inachevé chez certains Sénégalais", écrit Walfquotidien. "Malgré sa domination, le Sénégal a gâché de trop nombreuses occasions (…)", note le journal Le Quotidien.

"Rêve brisé !", constate Sud Quotidien. "Les Lions du Sénégal qui étaient considérés comme de grands favoris de la CAN gabonaise, après une brillante prestation dans la phase de poule, voient leur rêve à nouveau brisé par l’ogre camerounais dans un quart de finale que les hommes de Aliou Cissé ont littéralement dominé sans jamais parvenir à concrétiser la moindre de leurs occasions de but", souligne cette publication.

"Comme en 2002..", au Mali, le Sénégal est éliminé par le Cameroun à l’issue de la séance des tirs au but après prolongations, signale La Tribune. De fait, l’histoire qui se répète, puisqu’"’à la fin, c’est toujours le Cameroun qui gagne", fait observer le même journal, un peu fataliste.

"Encore une fois, l’histoire s’arrête prématurément", écrit le commentateur du journal Enquête, selon lequel le Sénégal "ne sait pas (encore) gagner".

L’équipe sénégalaise "sait désormais jouer. Ce qui est bien. Mais dans ce genre de compétition, ce que l’on retient, c’est plus le nom de l’équipe gagnante que celle de l’équipe qui a mieux joué", ajoute-t-il.

"Quart-minus", titre Libération. "De cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations, l’on retiendra que le Sénégal a réussi à franchir le premier tour après 11 ans de diète. Pas plus. C’était trop beau pour être vrai", indique le journal, très ironiquement.

"J’ai le sentiment du devoir accompli", répond d’une certaine manière le sélectionneur national, Aliou Cissé, dans des propos rapportés par le quotidien Vox Populi. Il se dit toutefois être "naturellement" le "premier déçu" de l’élimination des Lions, selon les termes du même journal.

"Aliou Cissé n’a pas caché son amertume après l’élimination du Sénégal face au Cameroun. Mais le sélectionneur se dit +sûr qu’un jour ou l’autre, le Sénégal gagnera la Coupe d’Afrique+", rapporte le quotidien L’Observateur, avant de signaler que le technicien a malgré tout "maintenu le flou sur son avenir à la tête des Lions avec qui il est lié jusqu’en 2019".