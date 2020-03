Dakar, 11 mars (APS) - L’épidémie de coronavirus dont les premiers cas sont apparus en décembre en Chine est désormais considérée comme une pandémie, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Près de 120 000 cas d’infection ont été recensés dans 110 pays et territoires depuis l’apparition du Covid-19 en décembre. Plus de 4300 décès ont été recensés.



Mercredi, lors d’une conférence de presse à Genève, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’’’une pandémie survient lorsqu’un nouveau virus apparaît et se propage dans le monde entier, en l’absence d’immunité dans la grande majorité de la population’’.



Selon lui, ’’l’OMS n’a cessé de surveiller cette épidémie, et nous sommes très inquiets par les niveaux de diffusion et de dangerosité, ainsi que par les niveaux alarmants de l’inaction’’.

’’Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter’’, a-t-il averti.