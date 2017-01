Dakar, 23 jan (APS) – Les quotidiens reçus lundi à l’APS reviennent largement sur le départ en exil de Yahya Jammeh en Guinée Equatoriale grâce à la médiation des présidents mauritanien et guinéen, Mohamed Ould Abdel Aziz et Alpha Condé. ‘’Jammeh dévalise la Gambie’’ avant de s’envoler pour Conakry puis Malabo, écrit Enquête.

‘’Si ce n’est un coup de maître, ça y ressemble. Dans la crise post-électorale gambienne, au final, Yahya Jammeh a obtenu non seulement des garanties, mais il s’est exilé en Guinée-Equatoriale avec tous ses biens et ses proches au grand dam des partisans d’Adama Barrow qui ruminent leur colère. La CEDEAO, l’UA et l’ONU ont accédé à l’essentiel de ses demandes’’, souligne le journal.

Dans un éditorial intitulé ‘’Plus Jammeh’’, Enquête écrit : ‘’ (….) la Gambie peut ouvrir une nouvelle page d’histoire. Le Sénégal aussi, devrait-on dire. Depuis plus de 20 ans, (le Sénégal) s’évertue à défaire ce nœud de fer au sud du pays sans succès’’.

‘’Nul doute que les choses ne seront plus comme avant pour le Sénégal qui trouve là une occasion inouïe de +convaincre+ plus rapidement une rébellion qui est, ces dernières années, dans de bonnes dispositions de faire la paix. La chute de Yahya Jammeh devrait donner plus de force aux ailes de la Colombe en ce sens qu’elle va inéluctablement rendre plus lucides les plus extrémistes’’, ajoute le journal.

L’Observateur qui fait état ‘’des énormes dégâts de Jammeh’’ écrit : ‘’Le Trésor public dévalisé, une dizaine de véhicules de luxe embarquée dans un cargo, le Palais vandalisé, les archives brûlées (…)’’.

Vox Populi évoque ‘’les dessous du départ de Jammeh’’ et explique comment la pression internationale et militaire ‘’l’a contraint à céder’’. Le journal revient sur les ‘’manœuvres’’ des présidents mauritanien et guinéen à la State House et ‘’le faux communiqué’’ de l’UA-CEDEAO-ONU qui ‘’garantissait au dictateur une immunité totale’’.

Dans le journal, ManKeur Ndiaye, ministre sénégalais des Affaires étrangères, parle d’un ‘’document nul et de nul effet’’.

A propos de ce document, Libération titre : ‘’L’histoire secrète d’un ….faux’’ et souligne que les présidents mauritanien et guinéen ‘’ont +validé+ le communiqué’’ accordant ‘’l’immunité totale’’ à Jammeh et publiée quelques heures après son départ de Banjul.

Le Témoin quotidien titre ‘’Bye Bye Jammeh, Welcome Barrow !’’ tandis que Le Quotidien évoque l’exil guinéen de l’ancien président à travers cette Une : ‘’Yahya Air à Malabo’’.

Dans sa chronique du lundi, intitulée ‘’ce que Yahya Jammeh nous aura appris’’, Madiambal Diagne écrit : ‘’Les autocrates se révèlent toujours comme des lâches au moment de quitter la scène. Yahya Jammeh vient de confirmer cette assertion’’.

Le journal estime que le Sénégal ‘’devra rester vigilant’’, car ‘’Ja mmeh , parti, compte encore des sbires dans les Forces de sécurité en Gambie et tout le monde peut se persuader que l’homme n’a pas démordu de son idée de garder le pouvoir’’.

L’As qui salue ‘’un nouveau départ pour la Gambie’’ écrit : ‘’Une belle victoire ! Comment autrement qualifier la belle prouesse du président Macky Sall et de la CEDAO qui, avec l’heureux coup de pouce des présidents mauritanien et guinéen ont fait plier le désormais ex-homme fort de Banjul’’.

Le Soleil note qu’après le départ en exil de Jammeh, Adama Barrow sera ‘’bientôt’’ à Banjul. Dans le journal, le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, précise que l’ancien président ‘’est parti sans garantie’’. En attendant, ce sont les troupes de la CEDEAO qui vont sécuriser le pays.

Sud Quotidien souligne que le président Barrow est désormais ‘’à l’épreuve du pouvoir’’.