Dakar, 20 mai (APS) – La Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal (CAMIS) dénonce dans un communiqué ‘’les exactions et manœuvres inhumaines dont la terre palestinienne est le théâtre’’.

Dans ce texte transmis à l’APS, la CAMIS dit condamner fermement ’’les raids aériens ignobles ainsi que les attaques sauvages des forces israéliennes contre le peuple palestinien’’.

Elle dit désapprouver ‘‘ (...) l’intimidation, les arrestations, les menaces, l’oppression, l’assassinat, les destructions d’habitations et autres sévices exercés sur le peuple palestinien’’.

L’organisation sénégalaise dénonce ’’les attaques contre la mosquée Al Aqsâ, sa profanation et l’interdiction de la prière aux musulmans’’ et incrimine ’’le mutisme presque général de la Communauté internationale et des organisations mondiales (...).

La CAMIS, ‘’conformément au droit de la fraternité islamique et par loyauté à la cause palestinienne’’ appelle le monde musulman à ‘’l’unité des rangs autour des intérêts de la communauté islamique, de ses problèmes futurs et au rejet des divergences et des visions régionalistes et individualistes’’.

Elle invite l’OCI, qui regroupe 57 Etats islamiques, à ’’mettre la pression sur le conseil de sécurité des Nations Unies pour l’arrêt immédiat de la colonisation des terres palestiniennes (...) ’’.

La CAMIS invite l’Etat du Sénégal – qui assure la présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien- à ‘’prendre ses responsabilités envers le peuple palestinien’’.

L’organisation appelle les chefs religieux et les associations islamiques à ‘’faire informer les populations à travers des déclarations de désapprobation et d’incrimination, en solidarité avec la Palestine’’.

Elle invite les savants et les étudiants à ‘’expliquer l’histoire de la Palestine et la place de la mosquée Al Aqsâ (...)’’.

La CAMIS ’’invite les imams et prêcheurs et le commun des musulmans à revivifier la sunna des +qunutes de catastrophes+ pour formuler des invocations à l’endroit du peuple palestinien pour que leur soit accordés une victoire (…) ayant la certitude que la communauté islamique héritera tôt ou tard de la mosquée Al Aqsâ et de ses alentours’’.

La diplomatie internationale tente toujours de mettre un terme à l’escalade militaire meurtrière entre Israël et le Hamas. Ces affrontements ont fait au moins 240 morts, en grande majorité des Palestiniens, en dix jours.

