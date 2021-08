Dakar, 14 août (APS) - La gendarmerie nationale annonce avoir conduit depuis juillet dernier plusieurs opérations ayant permis de saisir quelque deux milliards de francs CFA en fausses monnaies, preuve que "le faux monnayage semble gagner du terrain et tient aujourd’hui le haut du pavé de la criminalité" au Sénégal.







"En effet au mois de juillet 2021, la Brigade de Keur Massar a procédé à la saisie de quatre cent soixante-quinze millions (475.000.000) de francs CFA en faux billets. Le samedi 1er août 2021, une autre opération a permis de mettre la main sur trois individus dont un sujet étranger en possession d’un lot de matériels destinés à la confection de billets de banque au quartier MTOA", rapporte un communiqué.





Il ajoute qu’à l’occasion de cette opération, "huit cent soixante mille (860.000) francs CFA en fausses coupures de dix mille (10.000) francs CFA ont été également saisis de même que deux imprimantes multifonctions ainsi qu’un ordinateur portable servant à la contrefaçon".





"Au cours de la même période, signale la même source, la section de recherches de Dakar s’est également distinguée en mettant fin aux agissements de faussaires parmi lesquels un groupe d’individus détenant une importante quantité de faux billets conditionnés dans des paquets cinquante (50), cent (100), deux-cents (200) et cinq-cents (500) Euros".



Au total, les unités de gendarmerie ont saisi lors de cette opération "près de six cent quatre-vingt-quinze millions (695.000.000) de francs CFA en fausses monnaies et arrêté douze (12) individus", renseigne le communiqué.









Selon la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale, des outils d’investigation "performants et la surveillance des circuits d’écoulement ont ainsi permis à la gendarmerie de neutraliser ces réseaux criminels de la contrefaçon qui ont recours de plus en plus aux technologies numériques".





La gendarmerie nationale en conclut que le faux monnayage, "avatar de la délinquance économique et financière", "semble gagner du terrain et tient aujourd’hui le haut du pavé de la criminalité comme l’attestent les saisies récurrentes opérées par les unités de gendarmerie au cours du dernier trimestre".





Aussi invite-telle les populations "à plus de vigilance et une véritable collaboration pour une lutte efficace en signalant toute découverte ou information relative à ce domaine ou d’autres, en appelant au 800 00 20 20 ou au centre de renseignement et des opérations (CROGEND) 33 889 31 60".