Dakar, 30 déc (APS) - Les sujets politiques sont les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne, la plupart des journaux s’intéressant en particulier à la dernière sortie, ce week-end, du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ.



’’Amadou Ba assène ses vérités’’, indique à sa Une le quotidien Libération, au sujet du ministre des Affaires étrangères, dont la sortie ce week-end a porté sur divers sujets d’actualité.

Le journal cite les relations de M. Ba avec le président, la succession de ce dernier, la ’’guéguerre’’ au sein de l’Alliance pour la République (APR), le parti présidentiel, ainsi que les "accusations de collusion avec PASTEF’’ dont il est l’objet.

’’La loyauté est une vertu sur laquelle je ne transige pas. On ne peut pas être dans un gouvernement et faire preuve de déloyauté’’, déclare Amadou Ba dans des propos rapportés par le même journal. Il assure par ailleurs : ’’Si le président me demande d’aller militer à Ndiayène Pendao, je vais le faire (...)’’.

’’C’est un coin du voile que l’actuel ministre des Affaires étrangères et patron de l’APR des Parcelles assainies a levé sur les accusations de financement du candidat Ousmane Sonko lors de la présidentielle 2019’’, a relevé Walfquotidien à ce sujet.

’’La parole de Amadou Ba est rare. C’est pourquoi elle est très attendue. Mais c’est aussi parce qu’il est souvent cité dans les intrigues du pouvoir, dans les querelles entre apéristes, dans la liste des personnalités qui nourrissent l’ambition de succéder à Macky Sall. Amadou Bâ dégage tout. Ou presque’’, écrit le journal Le Quotidien.

Il fait aussi des ’’mises au point’’, dans le but de ’’lever certaines équivoques’’, selon le quotidien Enquête. ’’Amadou Bâ ne comprend pas’’, par exemple, "que la question du 3e mandat ou de la succession de Macky Sall surgisse à peine neuf mois après sa réélection’’, note le journal.

’’Ce débat est indécent, on n’est pas encore en 2024’’, assène-t-il dans d’autres propos rapportés par Vox Populi. L’As considère simplement que le ministre des Affaires étrangères ’’dilue ses ambitions’’, ’’pour se mettre à la totale disposition de Macky Sall’’.

D’autres sujets politiques sont mis en exergue par les journaux. Vox Populi, par exemple, souligne que le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ’’envoie Cissé Lô à la retraite politique’’.

Ce dernier de préciser, à la Une de ce journal : ’’Qu’ils ne me mettent plus dans leurs schémas. Je ne veux plus rien du parti. Que Macky Sall ne me nomme plus. Je ne serai plus candidat pour APR ni pour BBY’’, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar regroupant le parti présidentiel et ses alliés.

Ce qui n’empêche pas Moustapha Cissé Lô d’indiquer : ’’Je ne suis pas dans l’opposition. Je suis à l’APR, j’ai la carte du parti, je suis avec Macky Sall’’, avant de poursuivre à la Une de L’Observateur : ’’Je n’ai jamais dit que j’arrête la politique’’.

L’ancienne Première ministre Aminata Touré, actuelle présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), réagit de son côté à la dernière sortie alarmiste de son prédécesseur à la Primature, Abdoul Mbaye, qui s’est inquiété récemment de la situation économique du Sénégal. ’’Il ne pardonnera jamais à Macky Sall de l’avoir viré’’, déclare Aminata Touré citée par L’As.

Walfquotidien évoque un retour du poste de Premier ministre dans l’architecture institutionnelle du Sénégal et explique comment le président Macky Sall compte par ce biais ’’piéger l’opposition’’.

’’Ayant sans doute compris qu’il s’est planté dans la suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall va ruser avec la classe pour le rétablir. Et pour ce faire, il va s’appuyer sur les conclusions du dialogue politique avec l’aide de +son+ opposition qui va en faire la demande. Occasion qu’il saisira pour faire bonna-fugura et donner des gages de bonne foi en l’acceptant habilement’’, croit savoir ce journal.

Le Soleil, loin de tous ces sujets, revient sur une relance du chemin de fer et annonce l’acquisition de 6 locomotives par Dakar-Bamako Ferroviaire.