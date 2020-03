Dakar, 28 fév (APS) - Les quotidiens épiloguent abondamment sur la question d’un troisième mandat du président Macky Sall, un sujet revenu au premier plan après les récentes déclarations du directeur des structures de l’Alliance pour la République (APR), Mbaye Ndiaye, et du secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Dionne.

"Le retour du spectre", titre le quotidien Enquête. Pour le journal, "jusqu’ici dans la périphérie de la question avec des ballons de sonde çà et là, le régime est maintenant dans le vif du sujet avec la sortie, avant-hier" de l’ancien ministre de l’Intérieur.



Le journal indique que cette sortie de Mbaye Ndiaye affirmant que Macky Sall "en est à son premier quinquennat", "replonge le pays dans le contexte de 2011, avec la fameuse candidature d’Abdoulaye Wade". Et elle "est bien calculée et bien dosée […]", remarque-t-il.

Le quotidien L’As voit à travers la résurgence de ce sujet, une façon pour le régime de tâter le terrain. "Eventuel 3e mandat présidentiel : le +Macky+ balise le terrain", affiche le journal en une.



Le journal affirme que "la position du pouvoir sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall se précise de jour en jour", estimant qu’à travers les discours, "on peut déduire que le pouvoir prépare l’opinion en douce au débat’’ sur la question.

Sud Quotidien parle d’un "timing savamment choisi [un an après la réélection de Macky], et "des personnalités envoyées au charbon". Au fait, "le Chef de l’Etat, qui ne voulait répondre ni par un +oui+ ni par un +non+, a fini, via les agissements de ses collaborateurs et autres sondes lancés à l’opinion, par afficher ses ambitions". Le journal est d’avis qu’"il cherche sa voie pour y arriver".

Une analyse que n’est pas loin de partager la Tribune selon qui la mouvance présidentielle "tend subrepticement" à "ancrer" l’"éventualité" d’un troisième mandat "dans l’esprit des Sénégalais".

Pour L’Observateur, c’est "le plan de com’ du pouvoir pour valider le 3e mandat de Macky Sall".

Mais le moins que l’on puisse dire, est que sa théorisation a du mal à passer chez les opposants, estime Vox Populi. Le journal relève que les sorties de Mbaye Ndiaye et Mahammed Dionne ont suscité une "volée de bois vert" de la part de ces opposants "déterminés à faire face".

Concernant la libération de l’activiste Guy Marius Sagna, Le Quotidien annonce qu’"avec ou sans autorisation, Noo Lank entend manifester aujourd’hui […]" à Dakar. Le journal précise que "l’itinéraire de la marche est maintenue" : de l’échangeur de la Foire au rond-point Liberté 6.

Mais si l’on croit WalfQuotidien, le Camp pénal est déjà "sous haute surveilance".

Le Soleil se félicite du succès de la simulation d’attaque terroriste au Grand Théâtre, à Dakar. Le quotidien national évoque un "nouveau test réussi par le Sénégal".

Au sujet du coronavirus, Walfadjri évoque des "menaces sur le pèlerinage", avec la décision prise par l’Arabie Saoudite de "supsendre de +manière temporaire+ l’’entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque".