Dakar, 20 mars (APS) – La célébration, ce samedi, des 100 ans de l’ancien Directeur général de l’Unesco, Ahmadou Mahtar Mbow, est au menu des quotidiens reçus à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow qui fête ses 100 ans ce samedi, a été ministre de l’Éducation nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Il a aussi été le premier noir à occuper le poste de directeur général de l’UNESCO.

Mbow a présidé en juin 2008 les Assises nationales du Sénégal ainsi que la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI).



’’Cent ans, ça se fête ! D’autant plus que cela n’arrive pas toujours chez les mortels que nous sommes ! A ce propos, le Sénégal veut célébrer avec faste le centenaire d’Ahmadou Makhtar Mbow, l’un de ses plus illustres fils dont la vie, riche et jalonnée de succès, enjambe avec brio les 20e et 21e siècles’’, écrit Le Soleil.