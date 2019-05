Dakar, 27 mai (APS) - Le CNRA appelle les médias audiovisuels à ’’accorder une grande attention et un soin particulier dans l’animation d’antenne et dans l’évocation des questions de société à l’antenne’’.



Dans un communiqué transmis à l’APS, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel rappelle que ’’le traitement des questions de société, notamment celles portant sur des sujets sensibles, nécessite une certaine culture, une préparation particulière et une bonne maîtrise du sujet’’.

Le CNRA ajoute que ’’la non prise en compte de ces préalables entraîne la survenue d’incidents, de dérives ou de manquements à la réglementation de nature à entraîner des sanctions contre les éditeurs’’.



L’organe de régulation, ’’dans un souci de prévention, rappelle aux éditeurs leur obligation de respecter la réglementation applicable à la communication audiovisuelle, notamment celle consistant à conserver ou à rétablir, en toutes circonstances, la maîtrise d’antenne’’.



Dans le communiqué, le CNRA rappelle que ’’les titulaires d’autorisation sont responsables du contenu des émissions qu’ils éditent et programment’’.



Aussi exhorte-t-il ces derniers à ’’prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par la réglementation’’.



OID/BK