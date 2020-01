Dakar, 2 jan (APS) - Les quotidiens parvenus jeudi à l’APS analysent certes sous toutes les coutures le message du chef de l’Etat à l’occasion du nouvel an, mais ils semblent encore plus intéressés par les réponses apportées par Macky Sall aux questions portant sur sa volonté de briguer ou non un troisième mandat.

"Dans le clair-obscur !", lit-on à la Une du quotidien Enquête, parlant justement de la question du troisième mandat. "Suite et pas fin d’une ambigüité", titre le journal dans ses pages intérieures.