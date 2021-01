Dakar, 2 janv (APS) - Les quotidiens reçus samedi à l’APS reviennent largement sur le discours du chef de l’Etat à l’occasion du Nouvel an, adresse suivie de sa conférence de presse au Palais de la République.



Commentant le message du chef de l’Etat, Le Soleil affiche à sa Une : ‘’2021, un virage d’espoirs’’. ’’(….) L’année nouvelle, malgré la pandémie, laisse entrevoir un virage d’espoirs (…). La fabrication des vaccins en un temps record est une lueur d’espoir. (…) Et comme tous les gouvernements, le nôtre travaille à l’acquisition de vaccins +dans le respect des règles d’éthique en la matière+’’, écrit le journal.



Le quotidien met en exergue les différentes annonces du président de la République dans les domaines de la santé, des politiques territoriales, des infrastructures routières et aériennes, de l’électricité mais souligne que ’’tout cela dépendra de notre commune volonté de faire prospérer notre pays’’.



’’L’émergence n’est rien d’autre qu’un état d’esprit. Et la mission d’un chef d’Etat, c’est d’indiquer la voie comme un silatigui mandingue ou un saltigué peul’’, conclut Le Soleil.



Parmi les ’’voeux’’ de Macky Sall, il y a la mise sur pied d’un parquet financier, selon Le Quotidien qui écrit : ‘’Le Sénégal va se doter d’un Parquet financier pour lutter contre les crimes financiers. C’est Macky Sall qui l’a annoncé. Le projet est à l’étape de réflexion’’.



’’Sur la suppression du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République assure que +le système ne changera pas+ tant qu’il est au pouvoir’’, rapporte le journal.



L’Observateur analyse ‘’le discours’’ et ‘’la méthode’’ du chef de l’Etat. ‘’L’exercice s’est révélé facile pour le chef de l’Etat. Face à quelques journalistes triés dans le landerneau médiatique, après son traditionnel discours de fin d’année, Macky Sall a fait preuve d’une grande aisance qu’on ne lui connaissait pas’’, écrit L’Obs.



Vox Populi note qu’’’entre un bilan d’une année 2020 +particulièrement éprouvante+ et perspectives pour 2021, +année de relance économique+, Macky Sall laisse encore planer le suspens sur le 3e mandat’’.



Selon Sud Quotidien, ‘’Macky Sall fait son show’’ sur les questions concernant le statut des villes, la tenue des élections locales, le 3e mandat, le présumé module sur l’homosexualité, la commercialisation de l’arachide, le retrait de l’exécutif du Conseil supérieur de la magitrature, les conflits fonciers, le futur parquet financier.



Walfadjri présente un Macky Sall ‘’entre déni et autoglorification’’. Sur les questions du chômage et de l’émigration clandestine, le journal soutient que ‘’Macky Sall est dans le déni’’.



’’Il nie le chômage. Selon lui, il y a du travail et ceux qui veulent travailler peuvent facilement trouver un emploi au Sénégal (…). Le plus grave, c’est qu’il nie la relation entre le chômage et l’émigration clandestine (…)’’, écrit Walf.



Pour le quotidien Source A, Macky Sall a été ‘’un bon répétiteur’’. ’’Du bilan de ses réalisations, à la lancinante question de sa candidature ou non à la présidentielle de 2024 en passant par l’émigration clandestine, les infrastructures qu’il promet de doter le Sénégal…, le président a servi du réchauffé’’.



