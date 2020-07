Dakar, 20 juil (APS) – Le PNUD Sénégal a remis récemment au ministère de la Santé et de l’Action sociale un important don de matériel médical constitué de 25 appareils respirateurs artificiels et d’une centaine de pulsomètres, a appris l’APS.

Ce don entre dans la contribution globale du PNUD à la riposte nationale contre la Covid-19 au Sénégal, indique l’agence onusienne dans un communiqué.

La même source souligne que lors de la remise officielle de ces équipements au ministre de la Santé, Amata Diabaté, Représentant Résident du PUD au Sénégal, s’est félicitée ‘’du partenariat fructueux entre le Sénégal et le Système des Nations Unies, dont le PNUD, dans le cadre de la réponse à la Covid-19’’.

Dans son intervention, elle a rappelé que "la commande de ce matériel médical a été possible grâce à un effort de reprogrammation des activités du Bureau Pays PNUD Sénégal, en parfaite coordination avec les autres agences des Nations Unies et les partenaires de développement".

Elle a précisé qu’en plus de ces équipements, "la commande lancée en Chine comprend également des masques, gants, sur blouses, tests de dépistage, lunettes et équipements respiratoires. etc., attendus prochainement", rapporte le communiqué.

Le document indique que cette contribution du PNUD en réponse à la Covid-19 s’élève au montant de 1.400.000 USD, auquel il faut ajouter 233.000 USD pour des équipements de protection (gants, masques, thermo flash, gels hydro-alcooliques et lits d’hôpitaux)

Ces équipements ont déjà été mis à la disposition des collectivités territoriales, notamment les 5 communes pilotes de Ndiob, Ndiaffate, Bargny, Sandiara et Mont-Rolland,

Le Bureau du PNUD annonce aussi 105.000 USD pour un dispositif de coordination pour la gestion de crise des catastrophiques qui est en cours de formulation.

Selon le communiqué, "l’appui global du PNUD dans le cadre de la réponse à la Covid-19 au Sénégal s’élève à plus d’1 milliard de FCFA’.

