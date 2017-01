Dakar, 30 déc (APS) - Les députés sénégalais ont adopté à l’unanimité, jeudi à l’Assemblée nationale, cinq projets de loi autorisant le Président de la République à ratifier des accords internationaux.

Le premier projet de loi 29/2016 autorise le Président de la République à ratifier l’Accord de Bangui révisé, signé à Bamako (Mali), le 14 décembre 2015.

Les députés ont aussi approuvé le projet de loi numéro 35/2016 autorisant le Président de la république à ratifier l’Accord révisé de la communauté des États sahelo-sahariens, adopté à Ndjamena le 16 février 2013.



Ils ont également voté à l’unamité le projet de loi numéro 36/2016 autorisant le Président de la République à ratifier l’accord portant création de l’Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques.

De même, ils ont adopté le projet de loi numéro 38/2016 autorisant le Président de la République à adhérer à l’accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Fait aussi partie des textes adoptés, le projet de loi numéro 42/2016 autorisant le Président de la République à ratifier l’acte final de la Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHZ et 470-862 MHZ (CRR-06).