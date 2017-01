Dakar, 18 jan (APS) - Les quotidiens parvenus mercredi à l’APS titrent pour la plupart sur l’imminence d’une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie dont le président sortant Yahya Jammeh refuse jusque-là de passer pacifiquement le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow dont la victoire a été validée par la commission électorale gambienne.







La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tente depuis quelques semaines de convaincre le président Jammeh de céder le pouvoir à l’opposant Adama Barrow, que le Sénégal accueille depuis samedi à la demande de l’organisation sous-régionale.







Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, conteste les résultats de la présidentielle gambienne du 1-er décembre dernier, au lendemain de laquelle il avait pourtant reconnu sa défaite et félicité son adversaire Adama Barrow, le candidat de l’opposition, pour sa victoire, plongeant son pays dans une grave crise postélectorale.







Jammeh qui a déposé un recours, exige la tenue d’une nouvelle élection. Or, le président de la Cour suprême gambienne, s’est récusé lundi de l’examen du recours porté devant cette juridiction par le président sortant contre l’investiture de son successeur.







Le week-end dernier, les chefs militaires de la CEDEAO s’étaient rencontrés pour discuter d’un plan de déploiement d’une force militaire en Gambie, le Sénégal devant éventuellement diriger une éventuelle offensive armée sous-régionale dans ce pays voisin.







"Jammeh et la CEDEAO se préparent à l’affrontement", affiche le quotidien Vox Populi. Il rapporte que le président sortant a décrété mardi l’état d’urgence pour une durée de 3 mois, alors que le Nigéria déploie un navire de guerre au large de Banjul, la capitale gambienne.







Plusieurs autres quotidiens, dont Sud Quotidien, reviennent sur l’annonce de l’état d’urgence en Gambie. "Jammeh joue son va-tout", commente Walf quotidien. "La dernière +folie+ de Jammeh", estime L’Observateur.







A l’appui de sa décision portant sur l’instauration de l’état d’urgence dans son pays, poursuit le même journal, Jammeh "évoque l’ingérence du Sénégal et de la CEDEAO dans les affaires intérieures de la Gambie" d’où les "décisions exceptionnelles" qu’il sera amené à prendre pour la sécurité de son pays.







"Yahya Jammeh s’obstine et continue d’actionner les leviers pour rester au pouvoir (…). De leur côté, les forces d’intervention de la CEDEAO font mouvement et se tiennent prêtes à intervenir pour déloger l’ex-homme fort gambien", écrit le quotidien Enquête.



"L’assaut imminent", affiche ce journal selon lequel l’option militaire "devient inévitable".







"À vingt-quatre heures de la fin de son mandat, le dictateur gambien Yahya Jammeh multiplie les forfaitures alors que son entourage – civil et militaire – continue de le lâcher et que les populations fuient le pays dans l’éventualité d’une intervention militaire", rapporte Libération.







"Tout est désormais possible en Gambie même si Jammeh joue à se faire peur avec sa très petite armée de ….5000 hommes, compte non tenu des défections et divisions tous azimuts", ajoute-t-il.