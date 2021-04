Dakar, 16 avr (APS) – La Direction générale de Police a inauguré les locaux rénovés de trois de ses Divisions à grâce à l’appui de l’Union européenne (UE) dans le cadre de son programme de coopération pour la sécurité intérieure avec le Sénégal, a appris l’APS.

Les locaux de la Division spéciale de Cyber-Sécurité (DSC), de la Division de la Police technique et scientifique (DPTS) et de la Division nationale de lutte contre les trafics de migrants (DNLTM) à Dakar ont été récemment inaugurés par Ilaria Mussetti, Attachée de programme à la Délégation de l’UE au Sénégal, et Seydou Bocar Yagué, Directeur général adjoint de la Police nationale.

Un communiqué dont l’APS a eu connaissance indiquant qu’en marge de cette inauguration, six véhicules pick-up ont été livrés à destination des trois antennes rénovées de la DNLTM à Karang, Rosso et Tambacounda.

La même source souligne que ’’cette activité entre dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (SENSEC-UE) financé par l’UE pour un montant de 6 milliards 550 millions FCFA (10 millions d’euros)’’.

’’Elle s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’UE envers le Sénégal pour la coopération et la sécurité intérieure, afin de permettre aux services bénéficiaires de mieux réaliser leurs missions sécuritaires au profit de la population face aux multiples menaces’’, explique-t-on dans le communiqué.

Le texte rappelle que le programme SENSEC UE ’’vise le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Sécurité Intérieures autour de trois axes principaux, notamment la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières et enfin l’appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure’’.

Le Programme a également contribué à la formation des personnels affectés à ces divisions dans les différents domaines de leurs spécialités, souligne-t-on.

Le communiqué ajoute aussi que deux manuels de contrôle opérationnel destinés aux agents de la DPAF et des Douanes en service dans les postes frontaliers ont été élaborés par des experts nationaux et distribués aux services bénéficiaires.

