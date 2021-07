Dakar, 16 juil (APS) - Les quotidiens annoncent "le retour des restrictions", pour contrer la flambée des cas de Covid-19 notée ces derniers jours à Dakar.



La plupart des journaux parvenus vendredi à l’APS se font l’écho des mesures annoncées par les autorités sanitaires, jeudi, à l’issue d’une réunion du comité national de gestion des épidémies (CNGE).

"Les 11 commandements du comité de gestion des épidémies", affiche par exemple Lii quotidien, citant le renforcement de la surveillance épidémiologique, la poursuite et l’intensification de la surveillance des variants, le renforcement du système de dépistage pour détecter le plus tôt possible les cas de Covid.

Le journal évoque également la mobilisation des acteurs et le renforcement de la synergie des actions, l’utilisation accrue des tests de diagnostic rapide, le renforcement des ressources humaines pour la prise en charge à domicile, l’intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés au Covid et les moyens de prévention.

Il y a aussi le port systématique de masque dans les véhicules de transport, les véhicules particuliers, lieux recevant du public et lieux de travail, le recours précoce aux soins, l’interdiction des rassemblements, la vaccination, la limitation des déplacements notamment pour la Tabaski.

"Retour au semi-confinement : télétravail, Tabaski chez soi...", affiche Vox Populi. "Des mesures proches du confinement", relève Les Echos. "Des mesurettes" plutôt, estime le quotidien L’Info.

Selon L’Observateur, c’est "la peur du désaveu" qui empêche l’Etat de prendre des mesures plus restrictives face à "l’explosion des cas de Covid-19 notée ces derniers jours".

"Entre la pression des médecins et les réalités socio-économiques, le gouvernement du Sénégal peine à trouver la voie la plus appropriée pour faire face à la pandémie, en évitant un chaos social et économique", analyse le quotidien Enquête.

Wafquotidien note que le ministre de la Santé et de l’Action sociale s’en tient à "des recommandations", devant "l’incapacité de pouvoir contraindre les Sénégalais au port obligatoire de masque dans les transports, les lieux publics et privés".

Ne pouvant non plus interdire les rassemblements et amener les populations à éviter les déplacements pour les besoins de la Tabaski par exemple, le gouvernement "s’est contenté de prescrire des recommandations aux populations", écrit le même journal.

"Le CNGE ne veut pas de déplacement pour la Tabaski", insiste le quotidien Enquête, qui annonce "le retour des restrictions", comme le télétravail et la réduction du personnel dans les entreprises.

Les mêmes points de restrictions sont repris par le journal le Quotidien, mais surtout plusieurs journaux citent les propos du biologiste et virologue sénégalais Souleymane Mboup, selon lequel "30% des nouvelles infections sont dus au variant indien". "Alerte Delta", affiche Sud Quotidien, faisant référence à l’autre appellation de ce variant.

Le quotidien L’As en conclut que les populations "ont intérêt à redoubler d’efforts en ce qui concerne le respect des gestes barrières destinés à lutter contre le coronavirus" qui, désormais, "dicte sa loi".

Le Soleil revient sur le front de la vaccination et retient comme bonne nouvelle les "500.000 doses (de vaccin) attendues avant la fin du mois" au Sénégal. "Cela permettra de faire face aux nombreux cas graves de Covid-19 notés ces dernières semaines au Sénégal", selon le journal.