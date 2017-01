Dakar, 28 jan (APS) – Les journaux du week-end parvenus samedi à l’APS ont, une fois n’est pas coutume, pratiquement tous réservé leur Une à la confrontation en quart de finale de la CAN Gabon 2017 entre Lions du Sénégal et du Cameroun, prévue ce soir à 19h.

"Des Lions à dompter" titre L’Observateur qui rapporte les propos de l’entraineur Aliou Cissé qui dit "c’est le combat de tout un peuple" et du footballeur Kara Mbodji : "on connaît cette équipe du Cameroun". "Confiant mais prudent, Aliou Cissé n’est pas non plus ‘revanchard’ face au Cameroun et compte sur le réalisme de son équipe pour passer le cap des quarts de finale et gagner ‘le combat de tout un peuple" analyse le journal du Groupe Futurs médias.

WalfQuotidien retient, pour ce Sénégal-Cameroun, "Les Lions à quitte ou double". Il écrit que c’est "une rencontre qui s’annonce comme le remake de la finale de 2002 perdue par les ‘Lions’ aux tirs au but face à leurs adversaires du jour".

"Duel de fauves" estime L’As, relevant que "le duel de fauves aura lieu ce soir dans la jungle gabonaise au stade de Franceville à 20 heures (19h Gmt). Une affiche de prestige qui est très attendue. Car au final, il y a une place de demi-finale qui est en jeu".

Pour sa part Enquête fait remarquer à sa Une que c’est "Le moment de rugir", soulignant que "la bande à Sadio Mané est prête à effacer la désillusion de 2002".

Le sport n’a toutefois pas totalement enseveli les sujets politiques à la Une des journaux du week-end qui ont réservé une bonne plage à la décision présidentielle d’organiser les élections législatives le 30 juillet prochain.

"Macky décale la date au 30 juillet" informe Sud Quotidien. Le journal explique que "les élections législatives devant élire les 165 députés de la treizième législature seront finalement organisées le 30 juillet prochain. Par décret datant d’hier, vendredi 27 janvier 2017, le chef de l’Etat Macky Sall a repoussé de presque un mois les consultations destinées à renouveler les parlementaires de la douzième législature, des joutes initialement prévues pour le 02 juillet 2017".

Le journal La Tribune écrit dans sa manchette que "Macky Sall décrète le report des législatives". Reprenant une dépêche de l’APS, la publication informe que "la rédaction de la RTS1 a lu vendredi soir un décret présidentiel fixant les prochaines élections législatives au 30 juillet 2017".

"Macky Sall drible l’opposition" (L’As), "Macky décrète le 30 juillet" (Enquête), "Macky fixe les législatives au 30 juillet" (L’Observateur), "Macky vote le 30 juillet" (Le Quotidien), autant de titres pour rapporter aux lecteurs la décision présidentielle de tenir les élections législatives à la fin du mois de juillet prochain.

Pour sa part, le quotidien Le Soleil a ouvert sa Une à la Ziarra annuelle de la famille omarienne. Le journal de Hann que le président de la République qui a présidé la Conférence internationale organisée par l’Association des amis d’El Hadji Oumar Tall a présenté Thierno Mountaga Tall comme "un repère qui transcende les âges et les contingences…".

"Le président de la République a réaffirmé, hier, son engagement à faire éditer l’ouvrage de référence sur le parcours d’Oumar Foutiyou Tall ‘Les perles rares’ dont Thierno Mountaga Tall a consacré plus de 30 ans de sa vie à la rédaction. Ceci, selon Macky Sall, ‘pour rappeler aux générations actuelles et futures, les sacrifices consentis par nos illustres ancêtres pour construire notre histoire commune", écrit Le Soleil.

PON