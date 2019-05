Dakar, 14 mai (APS) – Le président Macky Sall quitte Dakar ce mardi pour prendre part, mercredi au Palais de l’Elysée, à Paris, à une réunion internationale de haut niveau consacrée à "la lutte contre les contenus en ligne à caractère terroriste ou relevant de l’extrémise violent", a appris l’APS.

Le chef de l’Etat est invité par Emmanuel Macron, président de la République Française et Madame Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a indiqué la présidence sénégalaise dans un communiqué.

La même source souligne qu’outre le Sénégal, l’Union européenne, les pays suivants sont également invités à cette rencontre : Allemagne, Australie, Canada, Grande Bretagne, Indonésie, Irlande, Japon, Jordanie et Norvège.

De grands groupes comme Amazon, Apple, Dailymotion, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla Foundation, Snap, Twitter et You Tube prendront part à cette réunion.

Cette rencontre de haut niveau, initiée par la Nouvelle-Zélande et la France, "fait suite aux attaques terroristes mortelles de Christchurch du 15 mars 2019 contre la communauté musulmane néo-zélandaise".

"Elle vise à sensibiliser le grand public et à mobiliser les pouvoirs publics et les grandes compagnies du secteur privé actives dans les réseaux sociaux, contre toutes les formes d’idéologies extrémistes et violentes", selon le communiqué.

Le texte ajoute que la rencontre sera clôturée par l’adoption d’un "Appel à l’action de Christchurch pour éradiquer le contenu terroriste et extrémiste en ligne".

A Paris, le chef de l’Etat prendra également part au Sommet Tech for Good, au Salon Vivatech et à la biennale d’architecture de Versailles.

Son retour à Dakar est prévu le 18 mai.