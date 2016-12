+++De l’envoyé spécial de l’APS, Ousmane Ibrahima Dia+++

Paris, 20 déc (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a reçu les honneurs de la France lors d’une grande cérémonie, mardi matin, à l’Hôtel Les Invalides, à Paris, dans le cadre de la première visite d’un chef d’Etat sénégalais dans ce pays depuis 1992.

M. Sall est arrivé aux Invalides à 9h 30 (8h 30 GMT), en compagnie du Premier ministre français Bernard Cazeneuve.

Il a reçu les honneurs de la France lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en 10 minutes, avec une exécution des hymnes nationaux des deux pays, une revue des troupes et une présentation des délégations française et sénégalaise.

Côté sénégalais, il y avait d’importantes personnalités aux côtés du chef de l’Etat, dont le professeur Iba Der Thiam.

Après Les Invalides, Macky Sall s’est rendu au palais de l’Elysée, accompagné de la garde républicaine montée sur 143 chevaux.

Le président Sall a été accueilli au pied du perron d’honneur par le chef du protocole, sur les marches ensuite par François Hollande.

S’en est suivie une séance de présentation des délégations, dans le vestibule d’honneur, et un entretien restreint entre les deux chefs d’Etat, dans le salon des portraits.

François Hollande et Macky Sall ont eu ensuite un entretien, en présence des délégations, dans le salon des Ambassadeurs, avant de rejoindre le Jardin d’hiver pour une cérémonie de signature d’accords, puis le salon Napoléon.

Sept protocoles et accords ont été signés par les deux chefs d’Etat, en présence des ministres sénégalais Thierno Alassane Sall (Energie), Mankeur Ndiaye (Affaires étrangères) et Amadou Ba (Economie, Finances et Plan).

Côté français, il y avait les ministres Michel Sapin (Economie et Finances) et Ségolène Royal (Environnement, Energie et Mer).

Après la signature des accords, les deux chefs d’Etat ont fait face à la presse.

Macky Sall a ensuite quitté l’Elysée pour se rendre au Sénat, où il s’entretiendra avec le président de cette institution, Gérard Larcher.

La signature du livre d’or de cette institution, un déjeuner et des échanges de cadeaux sont prévus.

Après le Sénat, le chef de l’Etat sénégalais aura un entretien, à son hôtel, avec Ségolène Royal, la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat.

A 15h 15, le président Macky Sall se rendra à la mairie de Paris pour une cérémonie offerte par la maire Anne Hidalgo.

Un entretien avec la maire, la signature du parchemin commémoratif, des discours, la présentation des ambassadeurs et des grands corps de l’Etat et d’autres évènements sont prévus pour la visite du chef de l’Etat à la mairie de la capitale française.

De la municipalité, Macky Sall se rendra à l’Assemblée nationale pour un entretien avec le président de cette institution, Claude Bartolone.

Il aura aussi droit aux honneurs.

Dans la soirée, le président Macky Sall va participer à un dîner d’Etat offert par François Hollande.