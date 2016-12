De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia



Paris, 20 déc (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a magnifié mardi à Paris "la relation ancienne, d’amitié chaleureuse" entre le Sénégal et la France, saluant la ’’une coopération dynamique" et le partage par les deux pays de valeurs’’ communes telles que la démocratie et le respect des droits de l’homme.

Dans le cadre de sa visite d’Etat entamée dimanche en France, une première pour un président sénégalais depuis 1992, Macky Sall a été reçu ce mardi par son homologue français, François Hollande.

Auparavant, il avait reçu les honneurs militaires à l’Hôtel des Invalides.

S’exprimant aux côtés de M. Hollande à l’issue de leur entretien, Macky Sall a salué "une relation d’histoire, qui porte sur le présent et l’avenir, mais aussi une relation de coopération multiformes".

Cette visite d’Etat "revêt un symbole particulier, celui de la grande amitié entre le Sénégal et la France, celui de l’estime que nous porte le président Hollande", a-t-il dit.

"Je tiens à dire que c’est un sentiment réciproque, un sentiment d’amitié, de convivialité et de grande estime que j’ai pour le président Hollande", a ajouté Macky Sall.

Le président de la République a mis en exergue "une coopération forte et surtout dynamique qui fait de la France le premier partenaire du Sénégal tant dans les échanges officiels que le commerce et l’investissement privé".

Ce partenariat porte aussi "le symbole de la modernité" avec le projet du Train express régional (TER) dont la mise en œuvre a bénéficié de l’accompagnement financier de la partie française pour un montant de prés de 200 millions d’euros, a relevé Macky Sall.

Les deux pays ont signé mardi à Paris des accords d’un montant de 193 millions d’euros dans le cadre du projet du Train express régional (TER), devant rallier Dakar à l’AIBD, l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar.

En présence des présidents Macky Sall et François Hollande, le Sénégal et la France ont signé au total 7 protocoles ou accords dans différents secteurs.

Pour le TER, il y a la signature d’un protocole financier d’un montant de 93 millions d’euros. Le document a été paraphé par le ministre français de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, et son homologue Amadou Ba (Economie, Finances et Plan).

Macky Sall a par ailleurs salué la coopération franco-sénégalaise "dans le domaine vital de la paix, la lutte contre le terrorisme".

"Nos forces de défense et de sécurité collaborent, échangent des informations et partagent des théâtres d’opérations" dans le cadre des missions de l’ONU par exemple, a-t-il souligné, ajoutant : "Nous travaillons ensemble au Conseil de sécurité de l’ONU où le Sénégal siège comme membre non permanent".

Selon le président Sall, le Sénégal et la France offrent de même "un cadre commun de réflexion" sur la paix et la sécurité en Afrique avec l’organisation du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, née d’une recommandation du sommet de l’Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu en décembre 2013.

Sur ces questions et tant d’autres comme l’environnement, "la France joue un rôle primordial", a estimé Macky Sall, rappelant "les efforts" du président Hollande dans les négociations ayant conduit la signature de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, dans un contexte marqué par les attentats de Paris.

Parlant justement de la problématique du terrorisme, il a souligné la nécessité "de rester debout, travailler ensemble, combattre (ce fléau) sans concession et sur tous les plans".

Entre le Sénégal et la France, le chef de l’Etat a également évoqué "le partage de valeurs communes" autour de la Francophonie, citant la démocratie, la liberté, le respect des droits de l’homme.

"C’est dire que le Sénégal et la France ont toujours matière à se concerter, à dialoguer, à gérer ensemble dans l’amitié et la confiance pour parvenir à des fins communes", a soutenu le président sénégalais.

