Dakar, 19 août (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall s’est dit, dans une correspondance adressée au Roi d’Espagne, Félipé VI et au Président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, "peiné et choqué" d’apprendre les attentats terroristes de Barcelone et de Cambrilis, perpétrés jeudi dernier.







"Le Sénégal condamne fermement ces actes lâches et inhumains contre d’innocentes victimes. En ces moments d’épreuve et de douleur, mes compatriotes se joignent à moi pour vous exprimer, ainsi qu’aux familles endeuillées et au peuple espagnol ami, nos condoléances émues et nos sentiments de profonde compassion et de solidarité" a écrit le président Sénégalais.

Macky Sall salue "la mémoire des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés".