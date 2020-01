Dakar, 27 sept (APS) - Des fidèles musulmans convergent dès les premières heures de la matinée vers la mosquée Massalikoul Djinane dont l’inauguration va coïncider avec la prière du vendredi, a constaté un reporter de l’APS.

La nouvelle mosquée refuse déjà du monde. Tous ses portails sont fermés à l’arrivée continue de fidèles qui ont envahi les artères menant à l’édifice religieux. Cela n’a pas arrêté les fidèles qui continuent d’arriver en masse sur les lieux.

Des fidèles en provenance des 14 régions du Sénégal, évalués à plusieurs centaines, étaient déjà arrivés sur place la veille, pour y passer la nuit et être sûrs de ne rien rater de cette cérémonie.

Dans les quartiers environnants comme les HLM, Niary Tally, Grand-Dakar, Fass, Colobane, des chapiteaux ont été dressés pour accueillir les fidèles qui n’ont pas où aller.



Les ’’dahira’’, dont les membres se sont mis à la disposition des fidèles, rivalisent d’ardeur pour distribuer de l’eau, du ’’café Touba’’ et de la nourriture.

Les travaux de la mosquée Massalikoul Djinane ont duré sept ans et ont coûté près de 25 milliards de francs CFA, selon des responsables de la communauté mouride.







Elle occupe cinq hectares et compte 10.000 mètres carrés d’espace couvert, 30.000 places et cinq minarets dont le plus haut culmine à 75 mètres, un dôme, des fondations de 20 mètres de profondeur, mais également 78 portes et 250 fenêtres.



Massalikoul Djinane, dont la construction a mobilisé 850 ouvriers, "est le complément de la quadrature du cercle après la mosquée de Diourbel, la mosquée de Touba et la mosquée de Darou Mousty’’, selon la formule du quotidien privé Vox Populi.