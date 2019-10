Matam, 6 oct (APS) – Le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, s’est engagé samedi, à Matam, à mettre sur place un studio d’enregistrement pour tous les jeunes artistes et acteurs culturels de la région.

‘’Je me suis déjà engagé à mettre sur place un studio d’enregistrement pour tous les jeunes artistes, tout le monde culturel de la région de Matam et ça va se faire très prochainement’’, a-t-il notamment promis.

Il s’exprimait lors d’une rencontre d’échanges et de partage avec les acteurs culturels, en présence des 14 directeurs de centre culturel régional du Sénégal, du directeur des arts, Abdoulaye Coundoul et du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt.

Le studio d’enregistrement n’est pas un gros problème, a rassuré le ministre, notant que les artistes sur place ont surtout besoin d’être accompagnés.

Abdoulaye Diop a également assisté à une course de pirogues et parade avec les chanteurs du Pékane (chant des thioubalos) et visité la maison du JOM (un titre honorifique chez les thioubalos), une maison construite en banco il y a près d’un siècle et qui tient toujours ‘’parce qu’elle a une protection mystique’’.