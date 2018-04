Dakar, 27 avr (APS) – Le groupe Millicom a annoncé ce vendredi avoir finalisé la transaction pour la cession de Tigo Sénégal au consortium NJJ, Sofima et Teyliom Group.





L’annonce a été faite sur le site de la multinationale consultée par l’APS.



Elle met en fin ainsi au bras de fer entre le groupe et la société de transfert d’argent Wari qui voulait racheter la filiale sénégalaise de Millicom.



En effet, Millicom avait d’abord conclu un accord avec le Groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal, transaction qui devrait suivre le processus réglementaire en vigueur.



En juillet 2017, le Groupe avait mis fin à cet accord, ce qu’avait contesté Wari, groupe sénégalais spécialisé dans le transfert d’argent.



Millicom avait signé en même temps un accord pour la cession de Tigo au Sénégal à un consortium composé du Groupe Teyliom Telecom, NJJ, et de Sofima (véhicule d’investissement en télécommunications géré par le Groupe Axian Groupe Axian).



Teyliom est une holding d’investissement présente en Afrique de l’Ouest et Centrale et contrôlée par Mr Yerim Sow, qui en est l’unique actionnaire. NJJ, société enregistrée en France, est la holding personnelle de Xavier Niel, fondateur et l’actionnaire principal de Iliad, la maison mère de Free en France.



Le Groupe Axian est présent dans les secteurs des infrastructures et des services dans l’Océan Indien et en Afrique incluant : les télécoms, l’énergie, les services financiers et l’immobilier.



Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.



OID/PON