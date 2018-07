Dakar, 29 juin (APS) – Le gouvernement condamne "vigoureusement" le meurtre du Sénégalais Mamadou Amath Dème au Brésil et demande aux autorités brésiliennes l’ouverture d’une "enquête impartiale" pour déterminer les causes et circonstances du décès, a appris l’APS, vendredi.





Mamadou Amath Dème, 32 ans, aurait été tué dans un braquage.



Dans un communiqué reçu vendredi à l’APS, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l’extérieur exprime la "consternation" du gouvernement après "le meurtre de notre compatriote Mamadou Amath Dème au Brésil, dans la ville de Camamu".



Le gouvernement "condamne vigoureusement ce meurtre", selon le ministère, qui assure que l’ambassadeur du Sénégal à Brasilia "a été immédiatemment instruit de demander l’ouverture d’une enquête impartiale pour déterminer les causes et circonstances du décès de notre compatriote".



Le gouvernement a également demandé à son représentant "d’apporter toute l’assistance nécessaire pour le rapatriement du corps", selon le communiqué qui souligne que le gouvernement "présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie au Brésil".