Dakar, 26 mai (APS) – Le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye vient de publier aux Editions Papyrus Afrique l’ouvrage ‘’Le Sénégal à la CAN de foot, pourquoi les Lions n’y arrivent toujours pas ?’’, a appris l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Dans ce livre, l’auteur, ’’fort de plus de trente ans d’expérience’’ dans le milieu du football ‘’essaie de systématiser l’expérience capitalisée en tentant de trouver une réponse à la question que tout le monde se pose’’.

’’Ce livre-témoignage, selon la quatrième de couverture, vient aider à la compréhension des raisons des échecs successifs des Lions du football en CAN’’.



Le document relève que ‘’de Jules Bocandé à Sadio Mané en passant par El Hadji Diouf entre autres, le Sénégal a toujours eu de grands joueurs et aligné de bonnes équipes en phases finales de CAN’’.



’’C’est pourquoi, ajoute la même source, à tort ou à raison, le Sénégal a été toujours été classé parmi les favoris, à chaque fois qu’il se qualifie à cette compétition’’.



’’Pourtant, poursuit le document, il n’a rien gagné jusqu’ici sur le continent. C’est de cette anomalie et de ce paradoxe qu’il est question dans cet ouvrage’’.



Babacar Khalifa Ndiaye ’’est allé à la rencontre des acteurs, joueurs, dirigeants techniques, administratifs et politiques, qui livrent leur diagnostic et parfois proposent des solutions’’.



L’auteur du livre ’’Le Sénégal à la CAN de foot, pourquoi les Lions n’y arrivent toujours pas ?’’ est un journaliste formé au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’UCAD.



Issu de la 11e promotion (1983), il a fait toute sa carrière au quotidien national Le Soleil où il a diridgé, pendant 20 ans, de 1997 à 2017, le desk sports.



Ndiaye a eu à couvrir différentes compétitions sportives internationales comme les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football et surtout la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) où il compte une présence de 14 éditions.



Papyrus Afrique est une maison d’édition, publiant principalement en langues africaines et se fixe comme mission le développement d’une littérature moderne en langues nationales.

Les Editions, créées en 1996, ont à leur actif plusieurs ouvrages et disposent d’un large lectorat dans la sous-région ouest-africaine et dans la diaspora en Europe et aux USA.

Elles publient également un mensuel d’informations générales en wolof et pulaar Lasli/Njëlbéen.

La maison d’édition fondée et dirigée par Seydou Nourou Ndiaye a été lauréate du Prix Alioune Diop pour la promotion de l’édition en Afrique en 2002.

Elle a aussi reçu le premier Prix national pour la promotion de l’édition au Sénégal en 2005. Seydou Nourou Ndiaye a été élevé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République du Sénégal en 2003.