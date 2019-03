Dakar, 5 mars (APS) – Le ressources et dons mobilisés au cours de l’année 2018 sont évalués à 2415,5 milliards augmentant de 1,6% comparativement à l’année 2017, indique la direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dans sa Note de Conjoncture du quatrième trimestre 2018.



’’En 2018, l’exécution budgétaire s’est déroulée selon les orientations du programme ISPE en termes de maîtrise du déficit, grâce au renforcement de la mobilisation des ressources internes et à l’exécution satisfaisante des charges’’, salue la DPEE dans cette publication parue en février.

Selon le document consulté par l’APS, les ressources et dons mobilisés au cours de l’année 2018 sont évalués à 2415,5 milliards augmentant de 1,6% comparativement à l’année 2017 alors que les dépenses (2902,9 milliards) ont progressé de 6% sur la période.



Au total, ajoute la même source, le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 487,4 milliards contre un déficit de 362,2 milliards en 2017.



