+++De l’envoyé spécial de l’APS, Ousmane Ibrahima Dia+++

Paris, 20 déc (APS) – Le Sénégal et la France ont signé, mardi, à Paris, un accord portant sur 193 millions d’euros, en vue de la réalisation du Train Express Régional (TER) entre Dakar et Diass (environ 50 km).

La cérémonie de signature de l’accord a eu lieu au palais de l’Elysée, à l’occasion de la visite d’Etat qu’effectue le chef de l’Etat sénégalais en France depuis dimanche.

En présence des présidents Macky Sall et François Hollande, le Sénégal et la France ont signé, au total, sept protocoles ou accords concernant plusieurs secteurs d’activité.

Pour le TER, il y a la signature d’un protocole financier d’un montant de 93 millions d’euros. Le document a été paraphé par les ministres de l’Economies des deux pays, Michel Sapin et Amadou Ba.

Un protocole d’accord a été signé par l’Agence française de développement (AFD) et le Sénégal, pour 100 millions d’euros, en vue de la réalisation du TER.

A cela s’ajoutent un protocole tripartite entre le Sénégal, la RATP et la SNCF, pour le développement et l’extension du TER, et la création d’un centre de formation dédié à la mobilité urbaine.

Une "déclaration d’intention" a été signée aussi à Paris par la France et le Sénégal en vue du renforcement de la coopération dans la protection des océans et du littoral.

Elle a été signée par Mankeur Ndiaye, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, et Ségolène Royal, son homologue française chargée de l’Environnement.

S’y ajoutent un accord sur l’"efficacité énergétique", signé par Thierno Alassane Sall, le ministre sénégalais chargé de l’Energie, et Ségolène Royal, une lettre d’intention concernant le Centre de calcul prévu à Diamniadio (27 km à l’est de Dakar) et un accord de coopération avec le groupe pétrolier français Total.

Cet accord concernant "le pétrole off-shore profond" a été signé par Momar Nguer, pour le compte de Total, et Thierno Alassane Sall, pour la partie sénégalaise.