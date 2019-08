Sédhiou, 26 août (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, assure de la volonté des pouvoirs publics de poursuivre la mise en œuvre du programme de réhabilitation des lieux de culte et centres culturels régionaux à travers le Sénégal.



"Nous remercions les guides religieux et nous leur transmettons tout l’engagement du président de la République", Macky Sall, relativement à la poursuite du programme de réhabilitation des lieux de culte et centres culturels régionaux, a-t-il déclaré.

"C’est un projet entamé depuis quelques années et qui va se poursuivre", a ajouté le ministre de la Culture et de la Communication, en déplacement ce week-end dans la région de Sédhiou (sud), où il a visité plusieurs sites religieux.

Abdoulaye Diop, par ailleurs maire de Sédhiou, a visité à l’occasion les mosquées de Karantaba et Banghère, le centre culturel de Tanaff et le Fort Pinet Laprade.

Les mosquées Karantaba et Banghère par exemple, nécessitent quelques réparations, a dit Abdoulaye Diop, dont la délégation comprenait le directeur du patrimoine culturel, Abdoul Aziz Guissé, des autorités administratives et élus locaux de la région de Sédhiou.

Selon lui, la mosquée de Karantaba a un problème de dalle, ce qui pose la question de sa fréquentation, surtout pendant l’hivernage. De même, le mausolée de Chérif Younouss Aidara à Banghère doit être refait, a-t-il relevé.

Les doléances concernant ces différents édifices ont été notées, a indiqué le ministre, avant de faire part de la volonté et de l’engagement de l’Etat d’accompagner davantage les guides religieux.

Il a par ailleurs assuré que l’Etat continuera à équiper et moderniser "tous les centres culturels du Sénégal", pour mettre en œuvre "la vision du président Macky Sall" dans ce domaine.