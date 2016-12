+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++



Reichshoffen (Strasbourg), 19 déc (APS) – Le chef de l’Etat, Mcky Sall, a insisté, lundi à Reichshoffen, sur le respect des délais de livraison par la société Alstom des 15 trains coradia prévus dans le cadre du projet du Train express régional (TER), précisant que ‘’les délais sont incompressibles’’.



S’exprimant devant les salariés de l’usine Alstom en présence du PDG de l’entreprise, Henry Poupart Lafarge, du Secrétaire d’Etat français chargé de l’Industrie, Christophe Sirugue, des élus locaux et régionaux, le président Sall a rappelé le délai de fabrication de deux ans, répétant à trois reprises : ‘’Les délais sont incompressibles’’.



Avant de prendre la parole devant le personnel, le chef de l’Etat a visité le site chargé de la fabrication des 15 trains coradia polyvalents devant rallier Dakar à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Il a notamment visité l’atelier de garnissage puis monté à bord d’un train, a constaté l’APS.



Macky Sall, en visite d’Etat depuis dimanche en France, était accompagné des ministres Mankeur Ndiaye (Affaires étrangères), Amadou Ba (Economie et Finances). Il y avait aussi Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Moustapha Diakhaté, député.



‘’La sélection a été difficile, car nos exigences étaient nombreuses. Mais la société Alstom a été choisie sans grande difficulté grâce à ses performances, sa maîtrise de l’outil technologique’’, a dit Macky Sall, soulignant aussi le caractère hybride, diesel et électrique, des futurs trains.



Le TER dont les travaux ont été lancés récemment va révolutionner le mode de transport à Dakar, selon le président de la République qui a également annoncé un autre système de transport par bus qui viendra s’ajouter au projet.



Le marché de 25 millions d’euros a été confié à trois entreprises françaises : Engie en partenariat avec Thales, et Alstom. Des sociétés sénégalaises, turques et chinoises vont également contribuer à la réalisation du projet.



Fortement applaudi par les salariés, le chef de l’Etat a salué ‘’la grande coopération’’ que le Sénégal a engagée avec la France dans le cadre du TER. Macky Sall a parlé d’une ‘’ère nouvelle’’ pour le chemin de fer au Sénégal, ‘’un outil très important dans le transport de masse’’.



Le PDG d’Alstom, Henry Poupart Lafarge a dit sa ‘’fierté’’ de ‘’participer au développement du Sénégal et de Dakar’’ et de ‘’servir le peuple sénégalais’’. La construction des trains coradia, confiée au site d’Alstom à Reichshoffen, en France, débutera en 2017.



Ces trains desserviront 14 stations sur une distance de 57 km, qu’ils effectueront en 45 minutes. Le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115.000.



Ce marché permet de maintenir un bassin d’emplois sur le site Reichshoffen, a salué du Secrétaire d’Etat français chargé de l’Industrie, Christophe Sirugue, soulignant le dynamisme économique du Sénégal. Sous le titre ’’un ballon d’oxygène’’, le quotidien Dernières nouvelles d’Alsace a salué, ce lundi, ‘’un partenariat Sud-Nord’’, soulignant que ‘’le contrat remporté par Alstom (…) pour équiper les lignes ferroviaires en banlieue dakaroise, est aussi vu comme un +geste+ du Sénégal en faveur de la France de François Hollande.



‘’Le président du Sénégal, Macky Sall, est aujourd’hui à Reichshoffen, où il visite une usine d’Alstom à laquelle son pays vient d’apporter un ballon d’oxygène’’, écrit encore la publication.



Les trains coradia polyvalents sont bi-mode (diesel/électrique) et peuvent circuler à une vitesse de 160KM/heure. Le site de Reichshoffen, érigé depuis plus de 200 ans sur une superficie de 19 000 hectares, regroupe 860 employés dont 26% de cadres et ingénieurs, 36% de techniciens et 38% d’ouvriers.



Il concentre également les ressources d’ingénierie de l’activité de modernisation et rénovation d’Alstom permettant de couvrir le processus de l’offre jusqu’à la livraison de Kits de pièces et le suivi de la fabrication chez le client. Parmi ses contrats en cours, il y a 216 trains régilois pour les régions françaises et la SNCF, 17 trains Coradia pour l’Algérie et 15 trains Coradia pour le Sénégal. Alstom est établi dans la région Moyen-Orient et Afrique où elle compte près de 2 500 employés.