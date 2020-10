Dakar, 13 oct (APS) – La famille d’El Hadj Malick Sy de Tivaouane a décidé de renoncer à la célébration en grande pompe du Mawlid communément appelé Gamou, cette année, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a appris l’APS.



’’Tivaoune ne vas pas organiser le Gamou cette année’’ à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré, en wolof, Serigne Babacar Sy Abdou, membre de la famille Sy.



Selon lui, le Khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a pris cette décision sur la base des conseils des médecins et des recommandations de l’islam en cas de pandémie, ‘’après une large concertation au sein de la famille’’.

La maladie continue de se propager et les individus peuvent être infectés sans le savoir, a-t-il relevé, non sans rappeler la fermeture des mosquées depuis plusieurs mois.



Le Mawlid ou Gamou, prévu fin octobre, est un évènement religieux commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’Islam Mohamed (PSL).



Au Sénégal, la ville de Tivouane, sous l’égide de la famille Sy, est un des principaux foyers de convergence des fidèles à cette occasion.



Selon le site Asfiyahi.Org, ’’le Khalife invite les fidèles à célébrer le Gamou dans l’intimité familiale (...) tout en insistant sur le respect des mesures de prévention, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau’’.

’’Des programmes radio-télévisés et digitaux (réseaux sociaux) seront proposés aux Sénégalais et au monde entier pour leur permettre de vivre chez eux, la ferveur des Burds et du Gamou comme ils l’ont toujours vécu à Tivaouane’’, poursuit la même source.



OID