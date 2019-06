Dakar, 6 juin (APS) – Le chef de l’Etat a indiqué jeudi en Conseil des ministres, "l’urgence d’introduire dans le circuit législatif, le projet de loi portant répartition des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières avec la prise en compte des générations futures", a appris l’APS.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé au gouvernement "son attachement prioritaire à la préservation durable, ainsi qu’à l’exploitation optimale et transparente de nos ressources naturelles".

A ce titre, Macky Sall "a indiqué l’urgence d’introduire dans le circuit législatif, le projet de loi portant répartition des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières avec la prise en compte des générations futures".

Dans le même ordre d’idées, ajoute le communiqué, le chef de l’Etat "a confirmé et rappelé sa décision d’élargir le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l’opposition".

Mercredi, le chef de l’Etat a donné des assurances quant à la "bonne gestion future" des ressources pétrolières et gazières, en rappelant les mesures mises en place depuis trois ans, parmi lesquelles la création du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) et la création d’un Institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleures ressources humaines.

Il assure qu’il ne se laissera pas divertir par les "forces déstabilisatrices basées" à l’intérieur et à l’extérieur après la diffusion par la BBC dimanche soir d’un documentaire intitulé "Un scandale à dix milliards de dollars", une affaire visant Aliou Sall, son frère.

Selon la BBC, des taxes dues à l’Etat du Sénégal par la société pétrolière Franck Timis auraient été versées à une société privée dénommée Agitrans qui appartiendrait à Aliou Sall, le frère du président sénégalais Macky Sall.

Le président Macky Sall, réagissant à ce sujet, après la prière de l’Aïd el fitr ou Korité, a annoncé que le gouvernement "va rétablir la vérité" dès ce mercredi sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières.

Le même jour, le gouvernement sénégalais a indiqué se réserver "le droit de donner toute suite appropriée" aux accusations de corruption rapportées par un documentaire de la chaîne publique anglaise BBC

Dans un mémorandum rendu public le même jour, en marge d’une conférence de presse animée à ce sujet par la porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye Diop, le gouvernement dit se réserver "le droit de donner toute suite appropriée à ce dossier"

"Jamais un pays n’a pris autant de dispositions anticipatives pour éviter les écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années (…) Je suis conscient que le Sénégal est désormais un pays pétrolier et gazier, il ne manquera pas de susciter de convoitises mais aussi de provocations utilisant même des citoyens nationaux. C’est des choses qui sont prises en charge", a pour sa part soutenu le chef de l’Etat.

"Le Sénégal est un pays de droit. Nous savons que là où il y a du pétrole, certains vont tenter de déstabiliser le pays. Nous l’avons inclus dans nos plans. Le gouvernement va poursuivre cette affaire. S’il y a besoin de l’amener en justice, nous allons le faire", a promis Macky Sall.