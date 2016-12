Dakar, 23 déc (APS) - Les journaux reçus vendredi à l’APS traitent divers sujets dont notamment le bilan de la visite d’Etat en France du président de la république, Macky Sall.





A la Une du journal Le Soleil, le président Macky Sall affirme : "la visite d’Etat, une belle réussite". Macky Sall est revenu dans les colonnes du journal de Hann sur les aspects de sa visite d’Etat de quatre jours à Paris.



Entre diplomatie, activité économique et partenariats scellés, le chef de l’Etat, note Le Soleil, tire un "bilan positif".



Dans le journal l’Observateur, le chef de l’Etat ajoute "c’est une réussite" en parlant de sa visite d’Etat. Le journal du Groupe futurs médias (GFM) évoque également dans sa manchette l’incendie survenu jeudi à la décharge d’ordures de Malika (banlieue dakaroise). L’Observateur fait noter à cet effet : "Mbebeuss , le drame de trop".



Selon toujours cette parution, "deux individus ont été retrouvés morts calcinés par un violent incendie et les recherches se poursuivent sur le +cimetière des bébés+ pour retrouver d’éventuels victimes".



La Tribune relève, sur le même sujet, que "l’identification des victimes se complique du fait de leur état".



L’actualité judiciaire également est abordée dans les journaux parus ce vendredi, avec la mise en demeure du colonel des Douanes Djadji Bâ.



"La CREI (Cour de répression de l’enrichissement illicite) refuse de mourir", mentionne le journal Enquête avec, en médaillon, les photos d’Aïda Diongue et d’Abdoulaye Baldé. Pour ce journal, après une accalmie, la juridiction d’exception reprend du service.



Le journal croit savoir que l’ancienne sénatrice libérale Aïda Diongue et l’ancien ministre libéral et maire de Ziguinchor (sud) Abdoulaye Baldé seront "bientôt édifiés sur leur sort".



Vox Populi tente, quant à lui, de retracer la vie sénégalaise de Toumba Diakité, le militaire guinéen qui avait tiré sur l’ancien président de son pays Moussa Dadiss Camara.



Vox Populi poursuit les investigations en donnant la parole à un colocataire de Toumba Diakité arrêté le week-end dernier à Dakar et mis sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss.



Le Témoin quotidien anticipe sur la célébration de Noël, prévenant du risque de pénurie de porcs à la veille des fêtes. "Le marché +Bignona+ réclame une opération mbam-khoukh", renseigne le journal, en indiquant que les vendeurs de porcs appellent le ministre de l’Elevage de faciliter l’approvisionnement.