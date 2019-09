Dakar, 19 sept (APS) – Les quotidiens reçus jeudi à l’APS abordent divers sujets se rapportant à la sécurité civile, la lutte contre les inondations, les nominations dans l’Armée, etc.

Le Soleil annonce ‘’un audit national des établissements recevant du public’’ dans le cadre du renforcement de la protection civile et la lutte contre les catastrophes et accidents.

Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a ‘’rappelé son attachement particulier, à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature et a demandé au ministre de l’Intérieur, de procéder, sans délai, à un audit national de tous les établissements recevant du public’’.

Sud Quotidien annonce le lancement du Plan Orsec (Organisation des secours) pour lutter contre les inondations et affiche en Une ‘’Macky à fond dans les inondations’’. En Conseil des ministres, le chef de l’Etat ‘’a instruit le ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC), au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates’’.

Au sujet du Conseil des ministres toujours, le quotidien Enquête constate que Macky Sall ‘’est sur tous les fronts’’ : inondations, Train express régional (TER), intempéries, récoltes… ‘’C’est à un véritable round up de l’actualité que le président de la République s’est exercé hier en Conseil des ministres’’, dit le journal.

Vox Populi met en exergue ‘’les dégâts de la pluie’’ dans un village de la région de Kaffrine. Selon le journal, ‘’le village de Taïba Keur Set a été détruit par une tornade’’. ‘’Presque toutes les concessions sont à terre, le cheptel décimé, le village coupé du reste du monde. Le cataclysme a eu lieu lors de la pluie de jeudi dernier et jusqu’à présent, aucune autorité n’a volé au secours des villageois sinistrés qui dorment à la belle étoile’’, écrit Vox Populi.

L’As revient sur les nominations à la tête de l’Armée et de la Gendarmerie et affiche en Une : ‘’Macky Sall intronise le duo Birame Diop-Jean Baptiste Tine’’. Le Général de division Jean Baptiste Tine a été nommé, mercredi par décret Haut Commandant de la gendarmerie national et directeur de la justice militaire en remplacement du Général de corps d’armée Cheikh Sène, indique L’As.

A compter du 1er janvier 2020, le Général de corps aérien Birame Diop, précédemment chef d’état-major particulier du président de la République, deviendra Chef d’état-major général des armées en remplacement du Général Cheikh Guèye.

Au sujet de ces nominations et d’autres, La Tribune parle de ‘’chamboulement dans l’Armée’’ et titre : ‘’Macky Sall place ses hommes’’. Le Témoin affiche en Une : ‘’Pluie d’étoiles sur l’Armée et la Gendarmerie’’.

Le Quotidien dresse le portrait du Pr Iba Der Thiam, coordonnateur du projet d’écriture de l’histoire générale du Sénégal. ‘’Le parcours professionnel +élogieux+ du Pr Iba Der Thiam, 82 ans, est aujourd’hui entaché par la polémique née à la suite de la publication des premiers tomes de l’Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours’’, écrit le journal qui en affiche en Une : ‘’Iba Der Thiam, un homme cent histoires’’.

La publication du Volume 1/A du Tome III de l’Histoire générale du Sénégal a suscité une vague de critiques de familles religieuses et coutumières qui contestent la partie qui leur est consacrée dans cette production.

L’Observateur dresse le portrait du marabout et homme politique Ahmed Khalifa Niass qu’il décrit comme ‘’le plus grand diviseur commun’’. ‘’Ahmed Khalifa Niass, 73 ans et 50 ans de polémique, n’en finit pas de choquer l’opinion sénégalaise. Une manière à lui d’entrer dans l’histoire’’, écrit L’Obs.

M. Niass, a récemment interpellé, à travers la presse, le président de la République, ‘’pour qu’il reconnaisse officiellement le Porteur de la Lumière de la Tidjanya, Thierno Amadou Tidjane Ba (de Médina Gounass)’’, comme Khalife général des Tidianes. Il a été désavoué par le chef de l’Etat et la famille de Madina Gounass.

Source A annonce la ‘’mise à mort prochaine’’ de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS) à la faveur de la création d’un nouvel organe et la désignation d’un procureur spécial anti-drogue.