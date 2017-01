Dakar, 9 jan (APS) - L’écrasante majorité des quotidiens ont mis en relief des sujets politiques, comme la crise au Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), la réunion du secrétariat de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et la crise en Gambie.



" Le PS au bord de l’implosion", s’alarme Sud Quotidien, en évoquant notamment le procès Bamba Fall et compagnie, les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019.

Le journal indique notamment que Khalifa Sall, un des ténors du parti, a décidé de "présenter sa propre liste aux législatives".

"Khalifa Sall se radicalise contre Tanor (Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du PS] et Macky [Macky Sall, président de l’APR]", titre WalfQuotidien. Le journal signale que le maire de Dakar a une nouvelle annoncé que "le PS aura bel et bien un candidat face à Macky Sall en 2019".

Le sujet a également retenu l’attention de l’AS. Selon le journal, "les socialistes auront deux listes aux prochaines élections législatives prévues le 2 juillet prochain". "Khalifa prend ses responsabilités", renchérit la Tribune.



Le Témoin quotidien revient lui sur la réunion du secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR. "Les minutes d’un SEN riche en émotions", titre le journal qui relève notamment que "le président Sall a durement recadré Me War [Djibril War]". Il ajoute qu’après une émouvante plaidoirie de Me War, le président est venu à sa rencontre et lui a fait une accolade’’.

Au sujet de cette réunion, l’As explique qu’"en plus de la foudroyante sortie du président Macky Sall contre Djibril War qui l’avait vertement critiqué […], d’autres prises de bec ont émaillé la réunion".



Au sujet de la Gambie, Enquête annonce que c’est ce lundi que "la Cour suprême statue" sur le recours de Yahya Jammeh. "La Gambie retient son souffle" titre le journal.

Mais selon Le Quotidien, "à la place de la menace militaire agitée ces derniers temps, la CEDEAO a décidé de poursuivre le dialogue pour faire dégonfler Jammeh", qui conteste les résultats de la présidentielle donnant Adama Barrow vainqueur.



Cependant, La Tribune indique que "des navires de guerre américains et français [sont en état d’alerte maximale. Le journal en conclut que "les heures de Jammeh sont comptées".

Et selon L’As, les Etats-Unis ont même demandé à leurs ressortissants de "quitter la Gambie". Le Soleil, pour sa part, indique que le président Sall souhaite que "l’exemple du Ghana inspire la Gambie".

Le quotidien national consacre son titre phare à la revalorisation des pensions de l’IPRES. "Macky Sall offre un cadeau fiscal aux retraités".